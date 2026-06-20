México

Aldo Rendón revela tensión con OV7: “Mariana, no la soporto, insoportable”

El estilista mexicano explicó en el programa Pipiris Nights los motivos que lo llevaron a dejar una sesión de fotos con el grupo OV7, mencionando diferencias con integrantes como Mariana Ochoa sobre las propuestas de imagen para el grupo

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Imagen collaged de una mujer con sombrero vaquero en un escenario y un hombre con gafas frente a una pintura abstracta.
La cantante Mariana Ochoa sonríe con un sombrero vaquero en el escenario de un concierto y un hombre con gafas hace una mueca junto a una obra de arte abstracta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una reciente polémica dentro de la industria del entretenimiento, Aldo Rendón emitió fuertes declaraciones sobre su experiencia al trabajar con el grupo OV7, señalando especialmente a Mariana Ochoa. Durante su participación en el programa “Pipiris Nights”, conducido por Héctor “Apio” Quijano, Rendón relató que vestir al grupo para una sesión de fotos fue complejo, destacando: “Mariana, no la soporto, insoportable”.

El estilista aseguró que solo Lidia Ávila mostró disposición, mientras que Ochoa y otras integrantes no aceptaron las propuestas de imagen, lo que llevó a Rendón a abandonar la sesión.

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Las palabras de Rendón rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando diversas reacciones entre seguidores de OV7 y usuarios de redes sociales.

El estilista relató que la sesión fue tan tensa que decidió retirarse, atribuyendo el conflicto a la resistencia de las integrantes femeninas ante el concepto de uniformidad que se buscaba para el grupo. “Las oía a ellas hablar y decir ‘esto está muy raro, no entiendo por qué tú traes shorts y yo pantalones’”, expresó el experto en moda durante la transmisión pública.

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@_unicornio7_7

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Reacción de Mariana Ochoa a las declaraciones de Aldo Rendón

Foto: Omar Martínez/Infobae México.
Las palabras de Rendón rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando diversas reacciones entre seguidores de OV7 y usuarios de redes sociales. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Tras la difusión de los comentarios de Rendón, reporteros abordaron a Mariana Ochoa para conocer su postura. La cantante respondió de manera directa al ser cuestionada:

“No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no sabía de estas declaraciones, pero no lo conozco (...) no sé qué decirte porque no nos conocemos”. La respuesta de Ochoa fue recogida durante un encuentro con la prensa, donde la cantante se desentendió de cualquier polémica con Rendón y desmarcándose de la controversia iniciada en el programa de streaming.

Perfil y trayectoria de Aldo Rendón en la industria del entretenimiento

Su estilo directo y opiniones francas han generado múltiples reacciones en medios y redes sociales. Aldo Rendón - (Instagram)
Su estilo directo y opiniones francas han generado múltiples reacciones en medios y redes sociales. Aldo Rendón - (Instagram)

Aldo Rendón es reconocido como estilista y experto en moda dentro del medio artístico mexicano. Ha colaborado con diversos artistas y agrupaciones, destacándose por su participación en proyectos de cambio de imagen y sesiones fotográficas para figuras públicas. Su estilo directo y opiniones francas han generado múltiples reacciones en medios y redes sociales.

En el ámbito profesional, Rendón ha sido contratado para aportar propuestas creativas a producciones musicales y televisivas, posicionándose como una voz influyente en cuestiones de diseño y tendencia. Episodios como el relatado con OV7, donde enfrentó diferencias con integrantes del grupo, ilustran tanto la exigencia de su trabajo como la notoriedad pública que adquieren sus opiniones cuando son expresadas en foros abiertos.

Aldo Rendón y La Casa de los Famosos México, un rumor sin confirmar

Aldo Rendón es reconocido como estilista y experto en moda dentro del medio artístico mexicano. Ha colaborado con diversos artistas y agrupaciones, destacándose por su participación en proyectos de cambio de imagen y sesiones fotográficas para figuras públicas. Aldo Rendón - (Instagram)
Aldo Rendón es reconocido como estilista y experto en moda dentro del medio artístico mexicano. Ha colaborado con diversos artistas y agrupaciones, destacándose por su participación en proyectos de cambio de imagen y sesiones fotográficas para figuras públicas. Aldo Rendón - (Instagram)

El nombre de Aldo Rendón circula entre los posibles participantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, cuyo estreno está programado para el 26 de julio de 2026. El periodista Ernesto Buitrón afirmó en el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, tener información exclusiva sobre tres nombres ya firmados, entre ellos el del estilista.

La producción del reality no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el elenco. El propio Rendón declaró públicamente que aún no concreta su ingreso al programa, en contradicción directa con la versión del periodista.

El dato adquiere un matiz adicional: Mariana Ochoa también figura entre los nombres mencionados para el mismo reality. De confirmarse ambas participaciones, los dos protagonistas de la polémica de esta semana compartirían el mismo espacio en televisión nacional a partir del próximo mes.

Otro conflicto de Mariana Ochoa, la FIFA

En paralelo a esta polémica, Mariana Ochoa ha enfrentado rumores sobre una supuesta multa por parte de la FIFA relacionada con su tema musical “Ponte el sombrero”.

La cantante negó haber recibido notificación alguna del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y afirmó que, antes de lanzar la canción, su equipo revisó las restricciones legales para evitar el uso indebido de marcas registradas. “Nos sentamos ya con una lista de las palabras que no se pueden usar y con esa la hicimos. No se usa ninguna palabra prohibida”, declaró Ochoa en conferencia de prensa.

Asimismo, la exintegrante de OV7 ha aprovechado espacios mediáticos para hablar de empoderamiento femenino y su experiencia personal tras su divorcio, resaltando la importancia de la independencia económica de las mujeres y su proceso artístico en canciones recientes.

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