Esta es la película a la que hizo referencia Luis Romo en su festejo de gol contra Corea

Romo aseguró los tres puntos contras Corea del Sur y, tras el silbatazo, explicó el homenaje cinematográfico que acordó con su esposa en casa. (Jonathan Olley/Amazon MGM Studios vía AP - REUTERS/Amanda Perobelli)

El capitán de Chivas, Luis Romo, se ha vuelto héroe nacional en los últimos días tras haber anotado el gol que le dio a México la victoria sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 y sorprendió al festejar con una referencia poco habitual del cine.

El mediocampista, que recibió fuertes críticas por declaraciones previas al partido, cumplió una promesa hecha a su esposa de celebrar como en una película especial para ambos.

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Luis Romo anotó el gol con el que México venció a Corea del Sur, provocando celebraciones multitudinarias en todo el país. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

El festejo, alejado de los símbolos deportivos convencionales, puso en primer plano el valor de los vínculos personales en el deporte profesional. El propio Romo explicó tras el partido el origen del gesto y su relación con una de las películas más vistas de este año.

El gesto de Romo: un homenaje al Proyecto Fin del Mundo

La celebración de Romo incluyó una dedicatoria directa a su esposa en la tribuna y un gesto inspirado en la película Project Hail Mary.

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El futbolista relató en entrevista que ambos vieron la cinta recientemente y acordaron que, si él anotaba en la Copa Mundial, replicaría el saludo de despedida entre el protagonista humano interpretado por Ryan Gosling y el alienígena Rocky.

El saludo de despedida en la película representa un símbolo de confianza y afecto.

Romo ejecutó el gesto tras marcar el gol, cumpliendo la promesa personal.

El festejo de Romo incluyó una dedicatoria a su esposa en la tribuna del Estadio Guadalajara. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

La forma en que Romo trasladó esa escena al campo de juego sumó un matiz familiar y emotivo al triunfo mexicano.

Las escenas que construyen Project Hail Mary

Project Hail Mary narra la historia de Ryland Grace, un profesor que despierta en una nave espacial y debe salvar a la humanidad. En su misión, establece una amistad con Rocky, y juntos superan obstáculos. El saludo y la despedida entre ambos personajes se volvieron icónicos.

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La película se distingue por mostrar cómo dos seres de mundos distintos logran comunicarse y crear lazos a través de gestos sencillos:

El saludo con la mano y la garra sobre un panel transparente.

La imitación de movimientos.

El pulgar abajo para expresar aprobación.

El gesto de despedida, que inspiró la celebración de Romo.

La celebración se inspiró en la película Project Hail Mary y en el saludo de despedida entre Ryan Gosling y el alienígena Rocky. (Redes)

Los protagonistas usan el lenguaje corporal para superar las barreras del idioma y la biología. En el caso de Romo, la elección del gesto fue una forma de resaltar el valor de los vínculos en escenarios de presión máxima.

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La promesa cumplida y el apoyo familiar

El contexto previo al partido estuvo marcado por las críticas a Romo por sus declaraciones sobre la presión con la que afrontaría la Selección Mexicana el compromiso.

El jugador reconoció que su principal apoyo en esos días difíciles fue su esposa, María Fernanda Guadarrama, a quien le prometió que celebraría de forma especial si lograba anotar en la Copa del Mundo.

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Luis Romo explicó que su celebración buscó cumplir una promesa hecha a su esposa, María Fernanda Guadarrama. (Fotos: REUTERS/Redes)

Horas antes del partido, Romo le escribió a su esposa: “Prepárate para tu gol, voy a meter gol vas a ver”. El mensaje se viralizó tras el triunfo y la celebración en el Estadio Guadalajara.