“¿Te puedo robar un ratito a Erik?”: Alejandra Guzmán bromeo con Andrea Legarreta en su visita a Hoy

La rivalidad entre las cantantes se habría desatado porque ambas fueron parejas de Erik Rubín en su juventud. Fotos: Cuartoscuro // Instagram @paulinarubio / @paulinarubio

Este miércoles 9 de marzo, Hoy se engalanó con la presencia de Alejandra Guzmán en el foro. La afamada intérprete mexicana asistió para promocionar un programa especial que grabó junto a Paulina Rubio y que llegará a la pantalla previo al comienzo de Perrísimas Tour. También compartió detalles de su gira y bromeó con Andrea Legarreta sobre la posibilidad de que Erik Rubín comparta escenario con sus exnovias.

La Reina de corazones fue recibida con una ola de aplausos en el matutino de Televisa, donde lució despampanante en un traje rosado de dos piezas que, según contó, pertenece a su madre Silvia Pinal. Durante la charla invitó al público a seguir La noche porque frente a frente, hablará públicamente con la Chica dorada sobre el origen de su rivalidad.

El programa será transmitido el próximo sábado 12 de marzo en punto de las 22:00 horas a través del Canal de las Estrellas. Alejandra Guzmán adelantó que ambas contarán algunas experiencias que vivieron en su juventud antes de que surgiera su supuesta rivalidad por Erik Rubín, como las travesuras que se hicieron cuando eran vecinas.

Según contó Erik Rubín en entrevista con Ventaneando, no decidía por quién de las dos cantantes tenía sentimientos, así que por un tiempo anduvo con Alejandra y luego con Paulina. (Foto: Instagram/@erikrubinfans)

“Éramos vecinas en El Pedregal, nos peleábamos por muchas cosas, tuvimos alguna u otra razón. Estoy llorando pero de la emoción, la pestaña me la pegue como pude”, dijo con su característico sentido del humos mientras interactuaba con Andrea Legarreta.

Durante la entrevista, los conductores del matutino quisieron profundizar sobre la posibilidad de que Perrísimas tour también llegue a México. Cabe mencionar que la gira comenzará el próximo 15 de abril en Orlando, Florida y concluirá el 22 de mayo en Los Ángeles, California. Al respecto, la intérprete de Yo te esperaba explicó que no podía dar detalles porque durante el transcurso de la próxima semana dará un anuncio.

“Tengo muchas sorpresas con invitados, no puedo pero tengo unas ganas [...] es que me están diciendo lo de México con Pau pero no se sabe, puede ser, yo tengo unos invitados de lujo, no sé, todo puede pasar”, comentó.

"Creo que también tuvo que ver la convivencia porque con Paulina estaba de viaje todo el tiempo. Era muy difícil ya que había habido chispa”, dijo Rubín en entrevista con Ventaneando. Fotos: Instagram @erikrubinoficial / @paulinarubio

Ante la insistencia de Andrea Legarreta por una “probadita”, Alejandra Guzmán agregó: “La voy a armar. Andrea, ¿te puedo robar un ratito a Erik?, que cante Princesa tibetana”, dijo provocando las risas de los presentes y puntualizando que su comentario fue hecho con todo el respeto, a lo que la conductora respondió: “Te amamos de toda la vida”.

Volviendo al tema de su controversial gira Estados Unidos, la Reina de corazones explicó que le ha resultado complicado ajustarse a la dinámica, a pesar de que ya pasó por algo similar junto a Gloria Trevi, debido a que durante toda su trayectoria a sido solista, mientras que Paulina Rubio debutó en el medio como parte de Timbiriche, donde siempre compartía escenario con sus compañeros.

Por otro lado, Alejandra dijo sentirse llena de alegría por poder compartir gran tiempo con su madre, reconoció el ímpetu que tiene por seguir trabajando a pesar de sus recientes problemas de salud y enalteció que durante toda su vida se ha dedicado a trabajar y recordó que formó parte del primer programa a color en México.

(La fotografía se viralizó en redes Captura: @laguzmanmx/Instagram)

“Mi mami me llena de ternura, la admiro muchísimo porque veo como lucha, a sus 90 años está entera [...] me encanta ir a visitarla, platicar con ella y quiere hacer teatro, quiere hacer La Caperucita y me encanta porque eso es lo que la mantiene viva”, contó.

La intérprete de Sexo, pudor o lágrimas también recordó que cuando era una niña le tocó pasar gran parte de su tiempo entre los foros de televisión en Televisa debido a que permanecía junto a Silvia Pinal mientras trabajaba. Contó que frecuentemente pedía que los estilistas le pusieran moños o pestañas postizas.

