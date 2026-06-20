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MLS tienta a Santiago Giménez con salario récord: este es el equipo que buscaría ficharlo tras el Mundial 2026

El delantero mexicano del AC Milán tendría una oferta en Estados Unidos que lo haría abandonar Europa

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Giménez analizaría la oferta de la MLS. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)
Giménez analizaría la oferta de la MLS. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

El interés de la MLS por un jugador mexicano ha sacudido el mercado de fichajes tras el Mundial. Santiago Giménez podría convertirse pronto en el futbolista mejor remunerado de la liga estadounidense, según reportes recientes.

El delantero, que acaba de disputar sus primeros minutos en una Copa del Mundo, está en el radar de un club que busca revolucionar su plantilla.

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Orlando City ofrecería salario récord a Santiago Giménez

El club estadounidense Orlando City le habría puesto sobre la mesa una propuesta que rompería los esquemas salariales de la MLS, según La Vanguardia. La directiva quiere que el atacante mexicano sea su nueva figura franquicia para la segunda parte de la temporada 2026.

Para ello, estaría dispuesto a pagar una cifra cercana a los 4.6 millones de dólares anuales, una cantidad que lo colocaría entre los jugadores mejor pagados del país.

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La oferta de Orlando City no solo implica un salario fuera de lo común, sino también una inversión importante para adquirir su ficha. El club planearía presentar una propuesta formal al AC Milan por 30 millones de dolares para hacerse con los servicios del delantero.

Según medios italianos, la intención es formar un equipo competitivo en torno a Giménez y otras estrellas internacionales como Antoine Griezmann.

La posibilidad de que Giménez abandone Europa responde tanto a la atractiva oferta económica como a su situación actual en el Milan.

El delantero ha tenido una temporada irregular marcada por lesiones y una participación limitada en el campeonato italiano. Los rumores sobre su salida se han intensificado desde la llegada del nuevo técnico, Ruben Amorim, quien planearía renovar el plantel.

El club ya tiene amarrado a Griezmann y busca seguir rompiendo el mercado de fichajes. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images
El club ya tiene amarrado a Griezmann y busca seguir rompiendo el mercado de fichajes. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

La situación de Giménez en el Milan y el atractivo de la MLS

El presente de Santiago Giménez en el fútbol europeo se ha visto afectado por una campaña discreta. Durante la temporada 2025-2026, el mexicano solo pudo disputar 18 partidos y sumar un gol y tres asistencias debido a problemas físicos.

El Milan, que desea recuperar parte de la inversión realizada, estaría dispuesto a negociar su transferencia en el mercado de verano.

La prensa especializada indica que el salario ofrecido por el Orlando City duplica lo que actualmente percibe Giménez en el club italiano.

Esta diferencia económica, junto con la oportunidad de ser el referente ofensivo de un nuevo proyecto deportivo, hacen que la propuesta de la MLS resulte especialmente atractiva para el delantero y su entorno.

Al sumar figuras como André-Pierre Gignac (que también se mantiene como rumor hasta el momento) y Antoine Griezmann al equipo, Orlando City busca consolidar un tridente ofensivo de renombre internacional.

Esta estrategia apunta a elevar el perfil del club tanto en la liga local como en el plano internacional, aprovechando la visibilidad mediática que otorga un Mundial celebrado recientemente.

El delantero mexicano ha demostrado su capacidad tanto en clubes europeos como en la selección, lo que lo convierte en una apuesta segura para cualquier equipo que busque resultados inmediatos y proyección comercial.

Giménez no tuvo una buena temporada con el conjunto de Milán. REUTERS/Daniele Mascolo
Giménez no tuvo una buena temporada con el conjunto de Milán. REUTERS/Daniele Mascolo

El futuro de Santiago Giménez parece inclinarse hacia un cambio de aires tras su paso por el Mundial y una temporada marcada por lesiones. Con la posibilidad de convertirse en el jugador mejor pagado de la MLS, el delantero mexicano está cerca de tomar una de las decisiones más importantes de su carrera.

Cabe destacar que Giménez acaba de sumar su primera experiencia en una Copa del Mundo con la selección nacional, un hito que podría marcar el inicio de una nueva etapa lejos de Europa y con protagonismo en el fútbol estadounidense.

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