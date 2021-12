Cómo recibieron a Yosstop en su casa tras salir de la cárcel

la influencer compartió el momento con su familia (Foto: IG @justyoss)

Durante la noche del martes pasado, Yosstop fue liberada del penal Santa Martha Acatitla, tras permanecer cinco meses recluida por denuncias ligadas a la pornografía infantil.

Así, durante su primer encuentro con los medios, la influencer señaló estar en disposición de dar mayores detalles sobre su salida, pero ahondó en la urgencia que tenía de volver a su hogar.

“Estoy feliz bien porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”, dijo, con su característico cabello morado.

Tras decir ello, la creadora de contenidos abordó una camioneta que arrancó de inmediato dejando atrás a los elementos de policía y a los reporteros.

Así recibieron a YosStop en casa

Después de esto, la influencer rápidamente retomó su vida en redes sociales y compartió como fue la bienvenida que le dio su familia.

Desde su Instagram, la youtuber mostró una imagen donde puede apreciarse un cartel negro con letras doradas que formaba la frase de “Bienvenidos”. Asimismo, muchas flores de diversos tamaños y colores estaban esperándola.

la influencer fue recibida con flores (Foto: IG @justyoss)

Algo que tampoco faltó fueron un par de globos que también tenían algunas frases de recibimiento para YosStop: “bienvenida, te extrañamos mucho. Por fin volviste”, se lee en uno de estos adornos color rosa.

Más tarde, Ryan Hoffman, hermano de Yoseline compartió desde sus redes sociales el momento en que él, junto a la influencer, su mamá y los perritos, están celebrando con un pastel de chocolate.

Mientras los fans de la vlogger celebran su salida argumentando que fue víctima de violencia de género en su respectivo proceso; los detractores de la también actriz cuestionan las condiciones de legalidad bajo las cuales Yosstop pudo acceder a la determinación del juez y al acuerdo reparatorio con la víctima.

La medida se tomó, detalló la dependencia en un comunicado, luego de que el agente del Ministerio Público solicitara la reclasificación del delito de pornografía infantil por el de discriminación, y de que la víctima aceptara la reparación del daño ofrecido por la defensa de la imputada.

La vlogger se mostró feliz y con una gran sonrisa, notable aun bajo el cubrebocas Foto: Captura de pantalla

Ainara Suárez llegó a un acuerdo reparatorio con la influencer, con lo que en apego al principio de Justicia Restaurativa se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal.

Ahora en respuesta a la sorpresiva noticia, Ainara Suárez declaró a través de sus abogados, el despacho Schuttë & Del Sol Gojon, en un comunicado de prensa donde confirman la libertad de Yoseline y mencionan que mañana darán su postura ante el estado actual del caso.

“Ainara y su equipo legal hemos convocado a los medios de comunicación a rueda de prensa para el día de mañana 1 de diciembre por la tarde, con el fin de dar a conocer la postura de Ainara en este momento en relación con el estatus de su caso.

“Por lo pronto, para evitar especulaciones, confirmamos la noticia de que, conforme a lo planeado y trabajado desde hace muchos meses, y por así haberlo decidido Ainara, se logró la aprobación de una Suspensión Condicional del proceso en el caso de Yoseline H, quien se sometió a una serie de condiciones que se darán a conocer el día de mañana.

SEGUIR LEYENDO