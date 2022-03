“Muy valiente”: Andrea Legarreta mostró su apoyo a Sasha Sokol tras testimonio contra Luis de Llano

Andrea Legarreta está casada con Erik Rubín, exintegrante de Timbiriche que vivió gran parte de su juventud con Sasha Sokol Fotos: IG @sashasokolova @andrealegarreta

Después de aproximadamente 33 años, Sasha Sokol recurrió a sus redes sociales para contar públicamente su versión sobre la relación que sostuvo con Luis de Llano cuando todavía era menor de edad y formaba parte de Timbiriche, esto luego de que se reviviera el tema. Tras sus declaraciones, ha recibido el apoyo de muchas figuras del medio, entre ellos Andrea Legarreta, esposa de su íntimo amigo Erik Rubín.

Durante la mañana de este miércoles, la conductora de Hoy tomó la palabra al inicio del matutino para expresar su solidaridad con la intérprete de Cada beso, Serás el aire, Algo de mí, Rueda mi mente y No me extrañar nada. Con un tono serio y tratando de no herir susceptibilidades, comentó que Sasha Sokol fue muy valiente al compartir su testimonio públicamente a través de sus redes sociales.

“Es un tema muy fuerte, muy delicado lo de Sasha y Luis [...] la denuncia al final es importante, es muy delicado, muy valiente también de su parte”, declaró ante las cámaras del programa.

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

La también actriz continuó haciendo una reflexión sobre el impacto que ha generado el Día Internacional de la Mujer y la lucha feminista para que miles de mujeres encuentre espacios donde puedan denunciar a sus agresores, contar sus experiencias, alerten a otras, se informen más sobre el tema y exijan el cumplimiento de sus derechos tal y como pasó el pasado 8M en la Ciudad de México.

“Algo positivo que ha salido, creo yo también, con el Día de la Mujer, es eso. ¿Se han figado cuántas mujeres han salido a hablar aunque hayan vivido cosas hace muchos años? y al final es una catarsis para ellas, es una denuncia que también tiene que servir para todos los que somos padres de mujeres”, agregó.

Martha Figueroa se sumó a la conversación explicando que durante muchos años corrió el rumor de que la relación entre la cantante y el productor era una posibilidad, sin embargo, no pasó de un rumor hasta la reciente publicación que compartió Sasha Sokol en sus redes sociales.

La diferencia de edad entre ambos es de aproximadamente 25 años (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Andrea Legarreta se mantuvo firme en reflexionar sobre la importancia que tiene garantizar una buena comunicación entre padres e hijos, pues dicho círculo son soporte ante cualquier adversidad: “Lo que hace saber es que su familia estaban enterados, bueno eso, hay que estar muy cerca de nuestros hijos, te abrazamos fuerte, querida”, añadió.

Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer cuando Sasha Sokol alzó la voz para denunciar públicamente la agresión que habría vivido cuando era una niña, así lo hizo saber a través de dos publicaciones en su cuenta de Instagram. La cantante que actualmente tiene 51 años dejó entre ver que decidió compartir su testimonio por todas aquellas mujeres que no se han atrevido a hacerlo.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio [...] abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió.

Durante su entrevista, Luis de Llano desmintió la existencia del catálogo de Televisa Foto: YouTube/@YordiRosado

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, continuó.

La cantante explicó que perdió a un ser querido por su relación con el productor y trató de mantener el supuesto noviazgo en secreto hasta que terminaron. Incluso, llegó a sentir miedo por la figura que representaba Luis de Llano en el medio, pues creía que su carrera se vería afectada.

“Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo”, continuó.

SEGUIR LEYENDO: