Ejemplo japonés en México: su afición solicita 10,000 bolsas de basura para limpiar el Estadio Monterrey

Japoneses buscan promover esta práctica desde el estadio Monterrey de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace varios mundiales Japón promueve la limpieza en los estadios de futbol. Este sábado 20 de junio planea hacer lo propio en México, tras gestionar 10,000 bolsas de basura para dejar como nuevo el estadio Monterrey al finalizar el partido frente a la Selección de Túnez, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026.

Las autoridades locales no solo aceptaron la solicitud de los japoneses, sino que decidieron duplicar la cantidad y pondrán a disposición 20,000 bolsas, además de coordinar el trabajo conjunto entre fanáticos y personal del estadio Monterrey para dejar el inmueble en óptimas condiciones al término del cotejo mundialista.

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La intención es fomentar el respeto por los espacios públicos y promover una cultura de limpieza y colaboración entre los asistentes. Esta práctica de los aficionados japoneses se basa en valores de civismo, orden y cooperación. Después de cada partido, los seguidores recogen la basura de su zona y de las inmediaciones, mostrando su compromiso con el entorno y con el bienestar colectivo.

En declaraciones recientes, integrantes de la Selección de Japón han señalado que “todos nos organizamos para limpiar, creemos en no tirar basura y en colaborar con quienes cuidan el estadio”. La tradición japonesa de limpiar los estadios se ha vuelto una referencia mundial y suele ser destacada por medios internacionales en cada Copa del Mundo.

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Para la gente nipona, recoger la basura no solo es una muestra de respeto por el lugar al que visitan, sino también una forma de compartir su cultura y valores con el resto del público presente. Durante el partido en Monterrey, Nuevo León la afición japonesa implementará esta práctica frente a la Selección de Túnez, invitando también a los asistentes mexicanos a sumarse a la iniciativa y a replicar el ejemplo en otros eventos deportivos del país.

Cultura y valores japoneses

Aficionados japoneses en un estadio de futbol recogen residuos de las gradas en bolsas azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de limpiar los estadios deportivos al paso de los partidos surge de valores profundamente arraigados en la sociedad nipona, como el civismo, el respeto por los espacios públicos y la responsabilidad colectiva. Desde pequeños, las personas en Japón aprenden en la escuela y en casa la importancia de cuidar el entorno y no dejar basura, tanto en lugares públicos como en privados.

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Educación y hábitos desde la infancia

En Japón, es común que las escuelas asignen a los estudiantes la tarea de limpiar sus salones y áreas comunes. Esta práctica busca enseñar que mantener un espacio limpio es una responsabilidad compartida y no solamente una labor de los equipos de limpieza. Este hábito se traslada a la vida social y a lugares como estadios, parques y calles.

Orgullo y representación nacional

Durante eventos internacionales, especialmente el Mundial de futbol, los aficionados de Japón consideran que limpiar los estadios es una forma de representar a su nación, mostrar respeto y proyectar una imagen positiva de lo que es el país del Sol Naciente ante los ojos del mundo. Para ellos, recoger la basura es una forma de agradecer la hospitalidad del anfitrión y dejar una buena impresión.

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Ejemplo y contagio positivo

Un grupo de personas japonesas camina por una calle de la ciudad recogiendo residuos con bolsas de plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del público nipón en estadios que albergan citas deportivas no solo ocurre en su país; la afición japonesa ha fomentado esta costumbre en mundiales y torneos internacionales, inspirando a otros seguidores y recibiendo reconocimiento a nivel global.

En palabras de representantes japoneses, la limpieza es “una forma de compartir nuestro estilo de vida con el resto del mundo” y demostrar que la colaboración puede marcar la diferencia en el ambiente de los eventos masivos, tales como el Mundial 2026 que se festeja en tres lugares diferentes: México, Estados Unidos y Canadá. .

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Opinión de los protagonistas

Entrenadores y futbolistas japoneses han señalado que la mentalidad de colaboración y orden se establece en todos los ámbitos, incluso en entrenamientos y actividades cotidianas, todos ayudan a recoger y limpiar. “No solo es por las cámaras, es un reflejo de cómo vivimos”, han explicado integrantes de la Selección de japón.

Horarios para ver a Japón contra Túnez en Monterrey

Ciudad de México: 22:00 p.m.

Argentina: 01:00 a.m.

Brasil : 01:00 a.m.

Bolivia : 00:00 a.m.

Chile : 00:00 a.m.

Colombia : 23:00 p.m.

Ecuador : 23:00 p.m.

España : 06:00 a.m.

Estados Unidos del Pacífico (PT): 20:00 p.m.

Estados Unidos del Central (CT): 23:00 p.m.

Estados Unidos del Este (ET): 00:00 a.m.

Paraguay : 01:00 a.m.

Perú : 23:00 p.m.

Uruguay : 01:00 a.m.

Venezuela: 00:00 a.m.

México albergará el partido 1,000 de las Copas del Mundo en Monterrey

Túnez y Japón se enfrentarán en Monterrey por la fecha 2 del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las selecciones de Japón y Túnez se enfrentarán este sábado 20 de junio en el estadio Monterrey, de Nuevo León por la fecha dos del Mundial 2026. Ambos países saldrán a brindar un espectáculo no sólo por conseguir sus primeros tres puntos, sino que, además, tendrán el honor de disputar por ser el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta el torneo que se vive en México, Estados Unidos y Canadá.

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