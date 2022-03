La batalla por la bioserie de Vicente Fernández: pese a orden de suspensión, Televisa no da marcha atrás

Vicente Fernández será encarnado por Pablo Montero, de quien Juan Osorio señaló que alcanzó "las expectativas" (Foto: Televisa)

Este fin de semana se dio a conocer información que ha puesto en alerta a la empresa Televisa, luego que María del Refugio Abarca, la llamada Cuquita –viuda de Vicente Fernández- pidió a las autoridades mexicanas actuar para que se respete la ley y no se permita que “empresas” ganen dinero a costa del nombre del charro de Huentitán.

La madre de los Tres potrillos aseguró que no existe censura para la serie El Último Rey, sino que la negativa de la familia para que la producción se emita se debe a un “tema de dignidad” relacionado con el intérprete de clásicos rancheros como La ley del monte y Por mujeres como tú.

En un comunicado, la señora expresó ante el inminente estreno de la anunciada bioserie de Vicente Fernández, El último rey: el hijo del pueblo, que Televisa pretende “robar la imagen” del recordado cantante, toda vez que su nombre y elementos que rodean a su imagen son marca registrada de la familia.

Televisa suspendió la transmisión de un programa especial, previo al estreno de la serie, conducido por Mara Patricia Castañeda (Foto: Archivo)

Fue en las redes sociales oficiales de Vicente Fernández donde su viuda expresó que no desea “ni un homenaje” de parte de Televisa, pues sus objetivos responden a intereses económicos.

“Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”

Asimismo se dijo triste de que “señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa” haya ideado un plan para “robarse” los derechos del cantante jalisciense cuando éste se encontraba hospitalizado: “¡Quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuando estaba vivo!”, redactó en referencia a Pablo Montero, protagonista de la historia.

La viuda de Vicente Fernández aseguró que no está sola y que no permitirá que lucren con el nombre de quien fuera su esposo

En medio de esta información, la gran interrogante ha sido qué pasará con la anunciada bioserie, pues incluso un programa especial que se tenía contemplado para transmitirse el sábado a las 21:00 horas, conducido por la periodista Mara Patricia Castañeda, terminó por no salir al aire y en su lugar fue transmitido un episodio de La rosa de Guadalupe.

Y es que el despacho de abogados Del Toro Carazo emitió un comunicado en que informó que el Instituto Mexicano a la Propiedad Intelectual y autoridades judiciales habrían prohibido a Televisa transmitir la serie, por utilizar sin permiso la marca e imagen del también actor de películas como El albañil.

Trascendió que Televisa recibió notificación que ordena la suspensión de El Último rey, por parte del juzgado 10 e IMPI, desde el viernes, según confirmó el abogado de los Fernández, Marco Antonio Del Toro.

Osorio invitó a Cuquita a conocer la historia y, luego entonces, poder hacer las críticas que considere (Fotos: Cuartoscuro)

Entre los materiales que se exigía a la televisora suspender la transmisión se encontraban este especial “detrás de cámaras”, la anunciada serie, además de la propaganda publicitaria que utilizaba el nombre de Vicente Fernández o el mote con el que era conocido El charro de Huentitán.

Sin embargo, los promocionales de la serie producida por Juan Osorio continuaron apareciendo al aire y el mismo productor declaró la tarde de este lunes que la serie “sí va al aire”.

“Yo sabía que la familia Fernández no estaba muy de acuerdo, pero siempre he confiado en mi trabajo, confío mucho en la adaptación de los escritores que están haciendo unos grandes guiones…Yo no veo por qué sea tanto problema si estamos llevan a la pantalla la vida y el esfuerzo que se hizo en esta familia Fernández”, declaró el realizador para De primera mano.

Osorio confirmó que la serie efectivamente saldrá al aire (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

“Doña Cuquita debería darse la oportunidad de ver el contenido, de ver esta parte de la serie y luego actuar, luego criticar. Luego decir que Pablo Montero jamás hubiera hecho el personaje de Vicente”, agregó Osorio.

Lo que sucederá en lo subsecuente sigue siendo un misterio, pues una versión apunta a que la suspensión fue ordenada a Televisa; sin embargo, quien produce este proyecto es la flamante fusión de Televisa Univisión, por lo que representaría un ente legal distinto, situación que beneficiaría a la empresa de San Ángel, al menos momentáneamente.

SEGUIR LEYENDO: