Chumel Torres se volvió tendencia tras investigación de FGR en su contra: “Déjense venir”

Tras la apertura de la investigación, Chumel Torres subió un video en el que declaró que no tenía miedo (Fotos: Cuartoscuro // IG@chumeltorres)

El pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la senadora de Chihuahua, Bertha Caraveo, denunció al influencer Chumel Torres por violencia de genero.

Lo anterior debido a que en una de las emisiones de su programa, El Pulso de la República, la agrediera verbalmente y se refiriera a ella de forma despectiva, lo que también trajo de nuevo a la palestra algunos de los comentarios misóginos que el influencer hizo en el pasado a través de sus redes sociales.

Pero el 14 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la senadora que abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de violencia política de género

Ante esta situación el cineasta y seguidor de la cuarta Transformación, Epigmenio Ibarra, se mofó de lo que podría pasar a través de su cuenta oficial de Twitter.

Caraveo Camarena aseguró que el comunicador ha afectado su dignidad humana a través de las redes sociales (Foto: Twitter/@CaraveoBertha)

En el comentario ironizó el hecho y lo comparó con lo que sucedió con Carlos Loret de Mola en su momento: ‘Ya prepara la élite periodística su nueva farsa en torno a otro de sus “mártires de la libertad de expresión”? Serán, ahora, todos como Chumel?’.

Horas después, el hashtag #TodosSomosChumel comenzó a posicionarse como tendencia en la red social de Twitter. Chumel, por su parte, ante la popularización del hashtag, contestó con humor: “No sean yo. No les conviene”.

De igual forma, horas después, publicó un video junto con el comentario “¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso“. En el video de 50 segundos, aseveró que no tiene miedo ni está preocupado.

“El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, es una hidra. Y si le cortas la cabeza, le crecen siete más, hijos de su p*nche madre”. Después de decir que viene de Chihuahua, estado donde la gente enfrenta las adversidades, sentenció “Déjense venir, déjense venir, todavía le queda mucho p*nche norte a estas venas”.

Ibarra se refería al Hashtag que se posicionó durante varios días #TodosSomosLoret, con el cual mostraron su apoyo al periodista, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hiciera público su supuesto sueldo en una de sus conferencias matutinas.

Video en el que Chumel Torres dijo que no tenía miedo y se dejaran venir (foto: Twitter/@ChumelTorres)

Esto sucedió después de que el periodista publicara en Latinus, junto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el reportaje de la Casa Gris: la mansión millonaria de Texas en la que vive el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán y su esposa Emily Adams.

Siguiendo con los ataques a periodistas y comunicadores por parte AMLO, en días pasados el comediante también fue señalado por el mandatario como el nuevo “ideólogo del conservadurismo” y que pondría más atención al influencer, pues “como ya no les ayuda Brozo ni nadie más, ya no les funciona, ya es Chumel”.

A lo que Torres contestó con que presentaría a niños con cáncer en su programa para que el presidente los tomara en cuenta.

Bertha Caraevo informó que la FGR ya abrió una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres por su violencia machista. (Foto: Twitter / @CaraveoBertha)

Ante el anuncio de la FGR, varios han alegado en redes sociales que en lugar de una denuncia por violencia de género, se trata de un intento de censura por parte de la senadora de Morena, quien mostró su apoyo al presidente ante la publicación del reportaje de la Casa Gris.

Los comentarios por los que la senadora metió la denuncia, fueron compartidos en un fragmento del programa a través de su cuenta de Twitter:

“Esta estúpid*, ¡ah!, le dije estúpid*, le quise decir tarada, es Bertha Caraveo, senadora de Morena de Chihuahua. ¡Me lleva la verg*! Señora, tantito más arrastrada y babosa, y le crece el caparazón, mija, ¡eh! Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente”, se escucha en el video de 45 segundos del programa de Chumel Torres.

