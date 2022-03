La irónica respuesta de Chumel Torres a López Obrador por llamarlo “ideólogo del conservadurismo”

Chumel Torres y el Presidente de México se han hecho de palabras derivado de la posición crítica del youtuber al gobierno de la 4T Fotos: Cuartoscuro / Instagram@chumeltorres

Los dichos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, en contra de la oposición, se han visto dirigidas en los últimos meses a la prensa mexicana, específicamente contra comunicadores, periodistas, conductores, columnistas, analistas, etcétera que han criticado su gobierno.

Sin embargo, ha escalado de los medios de comunicación tradicionales a las personalidades que desde hace muchos años se han refugiado en las redes sociales y plataformas de video en la web como métodos de información alternativos. Tal es el caso de Chumel Torres.

López Obrador lanzó algunas declaraciones a través de la conferencia mañanera del día 2 de marzo de 2022, cuando intentaba explicar que la oposición está desesperada porque presuntamente sus viejas técnicas ya no les funcionan.

Lo anterior, refiriéndose a los supuestos pagos que ofrecieron a los medios de comunicación o periodistas específicos para que ocultaran la verdad, un señalamiento recurrente en el Jefe del Ejecutivo Federal.

AMLO aseguró que ahora la oposición y el conservadurismo utilizan a personalidades de las redes sociales, como algún día supuestamente usaron a los medios de comunicación tradicional FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

“Pensaron que iban a resolver las cosas como siempre, dándole dinero a Krauze, a Aguilar Camín, a Loret de Mola, a periodistas que tienen a sueldos (...) Nada les funciona porque la verdad siempre se abre paso”, dijo frente a las reporteras y reporteros que se reunieron en Palacio Nacional.

Luego, aseguró que han probado ahora nuevos caminos que antes no se exploraban, la de los comunicadores, youtubers o influencers con gran presencia en las redes sociales, algunos abiertamente de oposición.

En estos caso, mencionó al fundador del Pulso de la República, Chumel Torres, quien durante los últimos años se ha posicionado como uno de los más férreos críticos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que el presidente mexicano aseguró que no lo ha visto (su programa en Internet), lo llamó el “ideólogo del conservadurismo”; sin embargo, dijo que ahora pondrá más atención a sus transmisiones para informarse acerca del comunicador, aunque aclaró que lo hará con prudencia.

“Ya ni conocía yo, no conozco, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, que no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más (...) ahora ya el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda Brozo ni nadie más, ya no les funciona, ya es Chumel”, mencionó.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que podrá más atención a las publicaciones y videos de Chumel Torres FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La respuesta de Chumel Torres

El nombre Chumel Torres se posicionó rápidamente como una tendencia en las redes sociales tras los dichos de AMLO, por lo que el youtuber no dejó pasar la oportunidad de responder a los adjetivos que le fueron puestos.

Primero fue irónico a través de dos publicaciones: “¿El presidente promocionado El Pulso de la República? Lunes y jueves 8:00pm”; “Amanecí muy ideólogo del conservadurismo”.

Después lanzó un comentario crítico, relacionado con la supuesta poca atención que le ha puesto el gobierno federal a los niños con cáncer, cuyos padres han demandado medicinas.

Voy a pasar a los niños con cáncer en El Pulso a ver si el presidente “los empieza a ver más”

Chumel fue se ha mostrado como uno de los más férreos críticos del gobierno de AMLO (Foto: Instagram/@chumeltorres)

Y por último, con un tono más serio, aclaró que hasta el momento, nadie le ha pagado para imponer una línea editorial o que diga lo que mandan, por lo que puso en duda la credibilidad de López Obrador.

“Si el presidente dice que el bloque conservador me usa a mí pero yo sé –de facto– que nadie me manda, ni me paga, ni me dice qué decir. ¿Cómo confiar en que todo lo demás que dice el presidente es verdad?”, fueron, hasta el momento, las últimas palabras de su enfrentamiento.

