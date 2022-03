Chumel Torres despotricó contra cultura de la cancelación: “No necesitan tener pruebas”

Chumel fue criticado por diferentes usuarios en internet (Foto: Instagram/@chumeltorres)

Chumel Torres es uno de los más fervientes críticos del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sin embargo, también se caracteriza por dar comentarios polémicos sobre diversas temáticas y en esta ocasión decidió hablar sobre la cultura de la cancelación.

Este concepto suele ser utilizado cuando sectores de la población retiran el apoyo a personajes de la esfera pública, tras considerar inaceptables, políticamente incorrectos, racistas, clasistas o misóginos ciertos comentarios u acciones que puedan llegar a realizar.

De esta forma, se puede “cancelar” a alguien, dejando de comprar sus productos, no escuchando su música o simplemente no hablando de la persona, con la finalidad de contrarrestar su alcance mediático.

Fue en este contexto que Chumel Torres dio su opinión al respecto en una entrevista con el youtuber Roberto Martínez y ahondó en que actualmente, la gente tiende a aplicar estos métodos sin mayor crítica.

El influencer recordó cuando cancelaron su programa en HBO(Foto: Instagram/@chumeltorres)

“A mí lo que me choca de la lucha progre [sic] es que no necesitan tener pruebas o valor moral porque simplemente no las ocupan. O sea, no necesitan saber que lo estás diciendo en contexto, me cago y te voy a cancelar, por eso las cancelaciones no funcionan”, sentenció.

Por su parte, Roberto Martínez mencionó que era tener claro quién es uno como persona y confiar en el criterio de su círculo cercano, ya que, más allá de lo que pudieran decir los desconocidos, contar con gente querida ayudaría a no dejar que los malos comentarios afecten.

“No tendría ese círculo y ni siquiera podría dormir tranquilo con mi mensaje. La única manera en que funciona la cancelación es cuando se te raja la compañía en la que estás trabajando”, comentó Chumel y recordó el conflicto que tuvo con HBO.

HBO se portó como un cobarde y me dio la espalda. ¿Qué no pasó con eso? Radio Fórmula dijo: ‘Es un pedo sacado de proporción’. Esa cancelación sí funciona.

Y es que en 2020, la cadena HBO decidió suspender el programa Chumel con Chumel Torres el cual fue lanzado el 22 de julio de 2016. Esto se debió a unas controversiales declaraciones que hizo el youtuber respecto al hijo menor del presidente de México, AMLO.

Beatriz Gutiérrez Müller criticó a Chumel Torres por invitación a plática sobre racismo (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Todo empezó luego de que Chumel Torres fuera invitado a un foro para debatir sobre racismo en México, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), institución organizadora, decidió cancelarlo por la ola de críticas en redes, en especial, de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo”, escribió Müller desde su cuenta de Twitter.

La académica acompañó su mensaje con la invitación al foro, en donde marcó el nombre de Chumel y una captura de pantalla de un video de Torres llamado El palacio de chocoflan, con el que hacía referencia a Jesús López, el hijo Beatriz Gutiérrez y el presidente de México.

En ese entonces, Oswaldo Casares, guionista de Chumel Torres, fue contactado por Infobae México y refirió que no se trata de una cancelación, sino de una suspensión que el equipo de Chumel Torres acataría con respeto.

