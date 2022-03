Jucopo determinará audiencia de Sandra Cuevas: Congreso de la CDMX

La Jucopo determinará audiencia de Sandra Cuevas (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

El Congreso de la Ciudad de México determinó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sea quien determine la comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local de la alcaldesa Sandra Cuevas por el evento en donde lanzó pelotas con billetes de 500 pesos y por la información que resguarda su administración.

La propuesta la presentó el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Temístocles Villanueva Ramos, quien recordó las diversas acusaciones que hay en contra de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, no sólo por la “Fiesta Cívica” realizada el pasado 28 de febrero, sino también por los supuestos desvíos de recursos que Cuevas habría destinado en la promoción de su imagen, luego de haber lanzado una revista en conmemoración de los primeros 100 días de su gobierno.

De igual forma, el morenista mencionó que Sandra Cuevas ha generado diversas polémicas por haber realizado una ostentosa ceremonia de celebración tras haberse convertido en alcaldesa de la Cuauhtémoc, en donde hubo una alfombra roja, fuegos artificiales, así como también liberó mariposas las cuales terminaron quemadas.

Sandra Cuevas lanzó pelotas con billetes de 500 pesos durante un evento en la alcaldía Cuauhtémoc (Foto: Twitter/ @rochaperiodista)

Cabe mencionar que el pasado 2 marzo, el presidente de Morena en la capital del país, Tomás Pliego Calvo, anunció presentará una demanda penal y administrativa en contra de la alcaldesa de la Cuauhtémoc. En conferencia de prensa, exigió que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Secretaría de la Contraloría General (SCG) capitalinas investiguen a la alcaldesa de la coalición Va por México.

“Está actitud de la alcaldesa en Cuauhtémoc, no deja de sorprender a propios y extraños. Ahora, lo último que hizo fue el tema de las pelotas o globos rojos con los billetes, pues ha sido motivo de pena ajena. Ya son nueve denuncias que diputados, concejales y el propio Morena hemos presentado y la décima se sumará la próxima semana”, mencionó el líder morenista en CDMX.

Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, criticó el acto que ha sido negado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, que fue documentado en videos y corroborado por asistentes al evento, asegurando que desconoce si la SCG ya inició una carpeta de investigación al respecto.

“Nunca había visto algo así […] Son prácticas que no deberían de existir. La política hay que enaltecerla, el servicio público hay que enaltecerlo, no rebajarlo”, declaró la mandataria capitalina.

Dos policías auxiliares de la Ciudad de México acusaron a Cuevas de haberlos agredido y de haberlos privado de su libertad (Foto: Twitter/ @SandraCuevas_)

Recientemente Sandra Cuevas recibió uno de los señalamientos más graves desde que llegó al poder: dos policías auxiliares de la Ciudad de México la acusaron de haberlos agredido y de haberlos privado de su libertad durante una hora en el interior del edificio de la alcaldía.

Ante ello y acompañada del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, Cuevas negó que haya incurrido en privación ilegal de la libertad, robo con violencia y abuso de autoridad, asegurando que fue víctima de una guerra sucia debido a que no aceptó pasarse al partido de Morena.

Tras las declaraciones de Cuevas, el partido guinda emitió un boletín de prensa en el cual desmintió las declaraciones de la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Cuevas negó que haya incurrido en privación ilegal de la libertad (Foto: Twitter/@fanysantiagof)

“Hay múltiples registros de la participación activa de la señora Cuevas en Morena desde 2018. Incluso en 2021, intentó ser candidata a alcaldesa en Azcapotzalco por nuestro movimiento. Sin embargo, nunca tuvo posibilidades porque para representar a Morena es necesario tener principios y convicciones, además de no mentir, no robar y no traicionar”, apuntó el partido guinda.

Asimismo, Morena lamentó que Cuevas no cuente con los pruebas que acrediten que la Jefa de Gobierno, ni los funcionarios de la Cuarta Transformación (4T), la invitaron a formar parte del partido guinda.

