Quién es Sandra Cuevas, la polémica alcaldesa en la CDMX que habría regalado pelotas con dinero

Desde su campaña política para buscar gobernar una de las alcaldías más importantes de la capital del país, Sandra Cuevas se ha visto envuelta en numerosas polémicas. (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

El nombre de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc -una de las más importantes de la Ciudad de México-, resuena con fuerza en los últimos días. Esta vez por, presuntamente, haber lanzado pelotas con billetes de 500 pesos desde el balcón de su oficina. Pero no es la primera vez que se genera polémica en torno a la joven mandataria local.

Sandra Xantall Cuevas Nieves tiene 35 años y cuenta con una trayectoria como empresaria y activista. Estudió comercio en la Universidad del Valle de México y continuó su formación en el Centro de Estudios Jurídicos.

Además, es la fundadora del proyecto Por un México Bonito -una fundación a favor de los derechos de la niñez- y posee una galería de arte contemporáneo y una empresa de eventos; labores que desde hace algo más de cinco años compagina con su carrera política.

Victoria inesperada

Sandra Cuevas le arrabató el triunfo a Morena en la alcaldía Cuauhtémoc (Foto: Twitter @SandraCuevas_)

En las elecciones del 6 junio de 2021, las más grandes de la historia de México, Cuevas le arrebató la alcaldía Cuauhtémoc al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en una de las zonas de la ciudad -en donde se encuentra el centro de la capital del país-, donde el partido izquierdista contaba con ganar ampliamente.

La ahora alcaldesa se presentó a las elecciones por la coalición Va por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Aunque contaba con una historia en el PRD, también se le relacionó en varios momentos con el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, quien también gobernó la hoy alcaldía Cuauhtémoc. Incluso se mostró en redes sociales hace algunos años como seguidora del presidente López Obrador.

A pesar de su indiscutible victoria en la demarcación, después de poco más de siete meses gobernando, Cuevas carga con varias polémicas en su espalda y acumula cada vez más incógnitas sobre su persona sin resolver.

(Foto: Twitter/@fanysantiagof)

El pasado lunes se convocó a una concentración en la explanada frente al edificio de la alcaldía para manifestarse en contra de la gestión de Cuevas, pero en el mismo lugar aparecieron decenas de personas que mostraron su apoyo a la alcaldesa.

En varios videos compartidos por medios locales y por usuarios de redes sociales, se aprecia cómo la alcaldesa lanza varias pelotas rojas a su público en las que, aparentemente, iban pegados billetes de 500 pesos.

Polémicas desde su llegada

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, en varias ocasiones la mandataria local rechazó hablar del tema e incluso, al ser cuestionada por un reportero, dijo que solamente lanzó pelotas.

Este martes, la oficina de la alcaldesa emitió un comunicado en el que calificó de “fallida” la convocatoria en su contra.

“Sandra Cuevas, como es su costumbre y su esencia, siempre regresando a su gente el mismo amor y respeto que ellos le dan, en un acto de amor, de dulzura y agradecimiento, la alcaldesa salió a su balcón para saludar a quienes la apoyaban”, señaló el texto.

Además, acusó a Morena de buscar “denostar el trabajo de la alcaldesa”.

Pero desde pocos días después de su toma de posesión, Cuevas Nieves ha estado en medio de la polémica por numerosas acciones, una de las primeras relativa al deportivo Guelatao, ubicado en el centro histórico de la capital, y reinaugurado apenas semanas antes de la llegada de la alcaldesa, porque resultó dañado en el terremoto de septiembre de 2017.

(Foto: Twitter/SandraCuevas_)

Tan pronto tomó posesión, Cuevas cerró el deportivo sin dar muchas explicaciones, pero terminó por reabrirlo tras varias supuestas inspecciones. En la reinauguración, se enfrentó con varios vecinos y fue acusada de haber llevado a personas que la apoyaron durante el evento.

En octubre, López Obrador expuso en su habitual conferencia de prensa matutina un fragmento de la entrevista a la alcaldesa en la que ella aseguraba que apuesta por una economía de ricos, no de pobres.

“A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres”, decía.

Y precisamente esos rondines de madrugada por diferentes zonas de la alcaldía también generan polémica, puesto que se acerca a hablar a personas en situación de calle e incluso en enero aseguró que a quienes se ven forzados a dormir a la intemperie “no les gusta el orden”.

Acusaciones de agresión

Sandra Cuevas fue acusada por elementos policiacos de haberlos agredido. (Foto: Twitter/ @SandraCuevas_)

Recientemente Sandra Cuevas recibió uno de los señalamientos más graves desde que llegó al poder: dos policías auxiliares de la Ciudad de México la acusaron de haberlos agredido y de haberlos privado de su libertad durante una hora en el interior del edificio de la alcaldía.

La audiencia en la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca imputarle los delitos de abuso de autoridad, lesiones y robo a la alcaldesa se celebrará el 14 de marzo, después de haber sido aplazado por solicitud de Cuevas.

“Si alguien aspira a ser alcalde de Cuauhtémoc tendrá que esperarse hasta 2024, porque el día de hoy hay un asiento, hay una silla ocupada en la alcaldía Cuauhtémoc y la única alcaldesa es Sandra Cuevas”, sentenció recientemente la mandataria local.

Con información de EFE

