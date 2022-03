Morena demandará a Sandra Cuevas por lanzar billetes durante mitin en la Cuauhtémoc

Cuevas estudió comercio internacional en la Universidad del Valle de México y tiene una maestría y un doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego Calvo, anunció este miércoles que presentará una demanda penal y administrativa en contra Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, por presuntamente haber regalado dinero pegado a pelotas durante un mitin realizado el pasado 28 de febrero en la explanada de dicha demarcación.

En conferencia de prensa y acompañado de de Paola Pintado, representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Pliego Calvo exigió que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Secretaría de la Contraloría General (SCG) capitalinas investigan a la alcaldesa electa por la coalición “Va por México” (PAN, PRI y PRD).

Y es que desde que rindió protesta en octubre de 2021, Cuevas Nieves ha incurrido en una serie de polémicas e irregularidades, que derivaron, hasta el momento, en nueve denuncias ante dichas dependencias.

Tomás Pliego Calvo, presidente de Morena en CDMX (Foto: CDMX)

“Está actitud de la alcaldesa en Cuauhtémoc, no deja de sorprender a propios y extraños. Ahora, lo último que hizo fue el tema de las pelotas o globos rojos con los billetes, pues ha sido motivo de pena ajena. Ya son nueve denuncias que diputados, concejales y el propio Morena hemos presentado y la décima se sumará la próxima semana”

Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, criticó el acto que ha sido negado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, que fue documentado en videos y corroborado por asistentes al evento, asegurando que desconoce si la SCG ya inició una carpeta de investigación al respecto.

“Nunca había visto algo así [...] Son prácticas que no deberían de existir. La política hay que enaltecerla, el servicio público hay que enaltecerlo, no rebajarlo”

La jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheibaum (Foto: Prensa Gobierno Ciudad de México)

Sobre el caso de la denuncia a Cuevas por agresión presentada por mandos de la Policía Auxiliar, la mandataria morenista aseguró que “no es un asunto político, esto tiene que ver con un asunto de justicia”.

Algunas polémicas de Sandra Cuevas

1. La noche del 1 de octubre, después de la ceremonia de toma de protesta en el Congreso de la Ciudad de México, Sandra Cuevas encabezó un evento público en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc. Instaló una alfombra roja y una pasarela para los invitados entre quienes estaban diputados, senadores y los presidentes de los partidos que la abanderaron.

Al concluir el evento, tomó una caja de cartón y soltó mariposas blancas; sin embargo, la crítica fue porque en ese mismo acto también fueron lanzados fuegos artificiales, situación que le molestó a diversos sectores de la población.

Camioneta de la alcaldesa con placas alteradas (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

2. En octubre de 2021, durante una entrevista con Carlos Alazraki, declaró: “Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mí no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que esas palabras no son más que el verdadero pensamiento conservador.

Ese mismo día, se dio a conocer unas imágenes de la camioneta en que se transporta, la cual está emplacada en el estado de Morelos y además está alterada.

3. El 26 enero de 2022, Alejandro “N”, quien fuera nombrado por Cuevas como asesor empresarial y además es empresario restaurantero en la zona de Polanco, fue detenido por el delito de corrupción de menores.

La alcaldía posteriormente emitió un comunicado donde explicó que Alejandro “N” ya no formaba parte de su plantilla laboral desde el 15 de enero y se deslindó del tema.

Sandra Cuevas lanzó pelotas con billetes de 500 pesos durante un evento en la alcaldía Cuauhtémoc (Foto: Twitter/ @rochaperiodista)

4. La fiscalía de la CDMX abrió una investigación en su contra por los delitos de abuso de autoridad, privación de la libertad y robo, derivado de la denuncia que interpusieron mandos de la policía capitalina por haber sido agredidos física y verbalmente por la titular de la demarcación.

Según refiere la denuncia, el pasado viernes 11 de febrero, personal de la alcaldía Cuauhtémoc y del gobierno de la CDMX tuvieron un desencuentro por la realización de un operativo de reordenamiento de comerciantes ambulantes en la calle Correo Mayor y Circunvalación del centro histórico y sobre las facultades que cada autoridad tiene para ello.

Por esta razón, los mandos de la policía adscritos a la demarcación, fueron citados en la oficina de la alcaldía y fue cuando Sandra Cuevas y su personal de seguridad los despojó de su equipo, los retuvo varias horas y fueron agredidos.





