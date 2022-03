Morena desmintió supuesta invitación a Sandra Cuevas para formar parte del partido

Morena salió a desmentir a la alcaldesa de la Cuauhtémoc (Foto: Cuartoscuro)

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) salió a desmentir a la alcaldesa Sandra Cuevas luego de afirmara que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la invitó a formar parte del partido guinda.

De acuerdo con la declaraciones de Sandra Cuevas, Sheinbaum le ofreció unirse a Morena en cuatro ocasiones, pero ella se negó. No obstante, la mandataria capitalina no se dio por vencida y, según lo dicho por la perredista, envió a José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, al ex alcalde de Miguel Hidalgo y a Martí Batres, secretario de gobierno de la CDMX.

“Por instrucciones precisas (de la jefa de gobierno) me invitaron a pasarme a Morena y les dije que no, que me iba a quedar a donde estaba porque ahí ayudaba más, después de todo esta situación y al ver que no me iba a pasar a Morena ocurren estos hechos lamentables, pero no me voy a callar y me voy a defender”, señaló en conferencia de prensa acompañada del dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

Ante ello, el partido guinda emitió un boletín de prensa en el cual desmintió las declaraciones de la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

De acuerdo con Cuevas, Sheinbaum la invitó a unirse a Morena en 4 ocasiones (Foto: Gobierno CDMX)

“Hay múltiples registros de la participación activa de la señora Cuevas en Morena desde 2018. Incluso en 2021, intentó ser candidata a alcaldesa en Azcapotzalco por nuestro movimiento. Sin embargo, nunca tuvo posibilidades porque para representar a Morena es necesario tener principios y convicciones, además de no mentir, no robar y no traicionar”, apuntó el partido guinda.

Asimismo, Morena lamentó que Cuevas no cuente con los pruebas que acrediten que la Jefa de Gobierno, ni los funcionarios de la Cuarta Transformación (4T), la invitaron a formar parte del partido guinda.

“Por lo tanto, la señora jamás fue contemplada para ser candidata a ningún cargo de elección popular y terminó siendo abanderada del PAN, PRI, PRD en la alcaldía Cuauhtémoc”, mencionó Morena.

Fue durante la tarde del 1 de marzo que Sandra Cuevas y Jesús Zambrano señalaron que las acusaciones en contra de la alcaldesa son parte de una “persecución política”. No obstante, la funcionaria pública negó que haya incurrido en privación ilegal de la libertad, robo con violencia y abuso de autoridad, asegurando que fue víctima de una guerra sucia debido a que no aceptó pasarse al partido de Morena.

La alcaldesa afirmó que las acusaciones son parte de una "persecución política" (Foto: Twitter/@fanysantiagof)

La alcaldesa aclaró que las acusaciones son totalmente falsas, agradeció el respaldo de su partido y reconoció que se vive en un país donde “son capaces de fabricar todo tipo de situaciones con el objetivo de recuperar lo perdido el pasado 6 de junio”.

“Niego todos los delitos que se me imputan, privación de la libertad, robo con violencia, abuso de autoridad entre otros, lo que se denunció a través de cinco policías, no solo dos, es totalmente falso. Estoy tranquila”, dijo Cuevas.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre el evento que realizó el pasado 28 de febrero, en donde lanzó pelotas que tenían pegados billetes de 500 pesos, la alcaldesa insistió en que el tema central es la “persecución política” que hay en su contra.

Sandra Cuevas lanzó pelotas con billetes de 500 pesos durante un evento en la alcaldía Cuauhtémoc (Foto: Twitter/ @rochaperiodista)

“A ver, a ver... no, no, no... el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar. Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover”, declaró Cuevas.

Sandra Cuevas es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras las denuncias de dos policías que presuntamente fueron retenidos en contra de su voluntad en la oficina de la alcaldesa el 11 de febrero.

