Así se burló Chumel Torres de Patricia Armendáriz tras confesar “moches” en el gobierno de Salinas

Chumel Torres se burló de Patricia Armendáriz por confesar haber participado en actos de corrupción (Fotos: Instagram @chumeltorres // Facebook/Patricia Armendáriz)

Luego de que la legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, dio a entender que habría sido partícipe de actos de corrupción durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, las críticas y burlas de los internautas no se hicieron esperar, entre ellas, la del creador de contenido Chumel Torres.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República ironizó en que si alguien confiesa que realizó un delito y luego lo niega, está haciendo un acto a la “Patricia Armendáriz”.

“Si usted confiesa un acto de corrupción para luego dice que no es cierto lo que dijo, usted está haciendo un Patricia Armendáriz”

Ante su publicación, las comentarios de los usuarios no tardaron en llegar, pues varios seguidores continuaron las burlas y acusaron a la legisladora morenista de llevar a cabo un acto de corrupción.

Las palabras de Patricia Armendáriz generaron polémica en redes (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

“O sea que si sabía pero no decía nada... Eso no es ser cómplice?”, “Si usted no ve el vídeo completo, donde al principio la señora dice claramente ‘por ejemplo’, está haciendo un López-Dóriga” y “¿Entonces AMLO hace Patricia Armendáriz a diario, en sus mañaneras?”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que durante su participación en el estrado de la Cámara de Diputados el pasado 24 de febrero, la empresaria mexicana confesó haber participado en actos de corrupción durante los sexenios de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo al recibir “moches” en reestructuraciones municipales de gastos y contrataciones.

“El pago era en efectivo, mis comisiones eran en efectivo. Llenaba mis cajones y los mandaba a Suiza, y además de eso, en el peor de los casos si me das tu estructura ahí te va el moche. En el mejor de los casos si era una persona decente me cobraba yo mis honorarios inmensos, porque sólo yo sabía reestructurar y porque además me mandaba el presidente en turno”, declaró Armendáriz.

Patricia Armendáriz reaccionó a polémica de sus “moches” en el gobierno de Salinas: “Están malinterpretando”

Sus palabras generaron polémica en redes sociales, pues al igual que Chumel Torres, internautas y personajes de la política arremetieron contra la diputada.

Tal fue el caso de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, quien sentenció en su cuenta de Twitter: “Esperamos que el Presidente pida al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, @IndepOficialMex, recuperar los moches que Patricia Armendáriz confesó aceptar, dinero que fue a parar a… ¿O cuál es la justificación? #NoSonIgualesSonPeores”.

Mientras que el periodista Roberto Ruiz se burló asegurando que las declaraciones eran un “claro ejemplo de sincericidio”.

“Compañera, ¿ya se dio cuenta que usted siempre está metida en problemas por sus propias palabras? Usted se sabotea a sí misma, no me culpe a mi. Saludos cordiales”, manifestó el diputado de Acción Nacional, Jorge Triana.

Jorge Triana arremetió contra la morenista por los "moches" (Fotos: Facebook/ Jorge Triana/Patricia Armendáriz)

Sin embargo, debido al revuelo en su contra, Armendáriz no tardó en defenderse a través de su cuenta de Twitter, donde criticó al periodismo por supuestamente tergiversar sus palabras, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar sus actos.

“Me parece increíble el barato ejemplo del periodismo que cree que puede engañar a la gente interpretando mi ataque a los corruptos en la cámara como una confesión de corrupción. Pongan sus calumnias en serio y conviértanlas en denuncias. Yo los apoyo a que no sean caducas. Basta”

Además, explicó que utilizó “en primera persona la manera en que lo hacían para ejemplificar de una manera didáctica las cosas”.

