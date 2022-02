Chumel Torres se burló de AMLO tras hablar al borde de las lágrimas: “Traigo ganas de llorar”

Chumel Torres se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Instagram @chumeltorres // Cuartoscuro)

El influencer Chumel Torres se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que estuvo al borde de las lágrimas por recordar las afectaciones que sufrieron sus hijos a lo largo de su trayectoria política desde la resistencia en Tabasco.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República cuestionó si se convirtió en el mandatario federal, pues ironizó en que tenía muchas “ganas de llorar” en el trabajo.

El conductor de El Pulso de la República ironizó en que tenía muchas “ganas de llorar” en el trabajo (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

¿Soy AMLO o por qué traigo ganas de llorar en el trabajo?

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se mofaron del presidente López Obrador, comparando sus conferencias mañaneras con una novela de Televisa: “Es el tráiler para nueva producción de Televisa”, “Ya hasta parece Hasta en las mejores familias, que show de gobierno”

Varios usuarios se mofaron del presidente López Obrador, comparando sus conferencias mañaneras con una novela de Televisa (Foto: Twitter/lyorch18)

“Alguien dígale a López Obrador que cuando se tranquilice y se seque la lágrimas, le diga a su hijo que aún tiene que declarar de dónde sacó el dinero para la casa de Houston, porque el salir a llorar tampoco sirvió para desviar la atención”, arremetió un seguidor.

Otro cibernauta explicó que el jefe del Ejecutivo no llora porque sean injurias, sino porque “son verdades y no puede desmentirlas”.

Internautas se burlaron y compartieron memes del mandatario (Foto: Twitter/froguis18)

Y es que durante su conferencia matutina de este 15 de febrero, el presidente López Obrador recordó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, que su familia ha sido espiada desde que sus hijos eran unos niños.

“Acerca de lo de mis hijos, yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos, bueno, cuando empezamos a ser Oposición en Tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran, ya se pueden imaginar las que hemos pasado”.

López Obrador recordó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, que su familia ha sido espiada (Foto: Twitter/SimpsonitoMX)

Sin embargo, el mandatario federal dijo sentirse orgulloso de su familia por oponer resistencia ante este escenario, por lo que pidió que se mantuvieran en la misma línea y que no traicionen los ideales que han peleado a lo largo de todos estos años.

“Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de qué una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente”

Varios internautas y opositores a la actual administración se burlaron y compartieron memes del mandatario (Foto: Twitter/angiuka)

Finalmente, el jefe del Ejecutivo declaró: “Mientras yo he sido dirigente ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos (…) yo les pido que se sigan portando bien, como lo están haciendo y agradezco al creador de que no pintan para hacer como el hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores, eso es todo, ahí nos vemos”.

Al igual que Chumel Torres, varios internautas y opositores a la actual administración se burlaron y compartieron memes del mandatario; no obstante, militantes y aliados de Morena también utilizaron las redes para mostrar su respaldo a AMLO.

Denise Dresser se burló de AMLO tras hablar de sus hijos con lágrimas (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

Tal fue el caso del productor Epigmenio Ibarra, quien a través de su cuenta de Twitter escribió sobre lo difícil que es el dilema de un padre que elige entre el cumplimiento del deber y sus hijos.

“Muy poca gente entiende el dilema terrible de un padre que ha de escoger entre el cumplimiento del deber y sus hijos. Yo, desgraciadamente, si.Mis hijas pagaron mi decisión de irme a la guerra. A la distancia y con respeto abrazo a AMLO y a sus hijos y reconozco su lucha y su valor”

