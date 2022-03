AMLO responde a Calderón por la masacre de Michoacán: “Cinicazo”

AMLO llama "cinicazo" a Calderón tras opinar por lo ocurrido en San José de Gracia, Michoacán (Fotos: cuartoscuro)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contestó al pronunciamiento que el exmandatario, Felipe Calderón Hinojosa, emitió tras la masacre de 17 personas en el pueblo de San José de Gracia, en Michoacán.

“Cinicazo. Todavía estamos esperando que explique por qué tenia como brazo derecho de su gobierno a García Luna (...) Se atreve a opinar”

Pidió que aclarará las razones por las cuales en su sexenio, nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública al político mexicano ahora acusado de corrupción y crimen organizado. Asimismo recordó a modo de reclamo el supuesto robo de la presidencia en el 2006 por parte del fundador de la organización política México Libre.

Al enterarse de los sucesos ocurridos en la entidad el domingo 27 de febrero, el presidente de México informó que la Fiscalía General de Michoacán había encontrado señales de un enfrentamiento, pero no rastros de los 17 cuerpos que presuntamente fueron acribillados en el lugar.

A raíz de ello, cuestionó que los hechos hubieran ocurrido de la forma en que lo medios “lo estaban dando a conocer”.

Esto generó inconformidad en varios personajes de las esfera política y pública, entre ellos el expresidente oriundo de Michoacán, Felipe Calderón, quien además de expresar sus condolencias por las familias de los fallecidos vía Twitter, condenó la respuesta que Andrés Manuel López Obrador emitió al respecto.

“La tragedia de S José de Gracia, Mich. donde fueron fusiladas 17 personas a sangre fría, debiera generar una reacción nacional, empezando por el gobierno, para castigar a los culpables. Hoy la urgencia nacional es recuperar el Estado de Derecho. Mis condolencias a los familiares”

No obstante, ante las declaraciones del presidente de la República, el anterior miembro del PAN, no se quedó con los brazos cruzados y respondió por medio de la red social.

Otros políticos que expresaron su desaprobación a la respuesta de AMLO, fueron el excandidato a la presidencia de México, Diego Fernández de Cevallos y el presidente de la República de 2000 a 2006, Vicente Fox Quesada, ambos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN).

Se expresaron con desdén a través de sus cuentas de Twitter.

“Bastará con que Tartufo cancele sus reuniones diarias ‘sobre seguridad’ para que reduzca la violencia en México... Sí, como no, porque es distinto gobernar que rebuznar” publicó el llamado “Jefe Diego”.

Por su parte, Vicente Fox estalló contra la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador.

Esta mañana en conferencia matutina, el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía reveló que la venganza entre las cabezas de dos grupos relacionados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue el origen real del conflicto según investigaciones.

El Subsecretario apuntó a que no se puede afirmar con seguridad cuántas víctimas hubo debido a que no existen señales de algún cuerpo, a excepción del que podría ser Alejandro “N” alias “el Pelón”, miembro de la familia Michoacana, quien se encontraba en el funeral de su madre pese a haber sido amenazado de volver al poblado de San José de García.

“No podemos confirmar ningún número porque no hay ningún cuerpo. Las evidencias hacen presumir que de entrada hay un cuerpo que es el que se atribuye al de Alejandro N “el Pelón”. Nos parece que esa afirmación temprana que circuló profusamente en redes y que algunos retomaron no tiene ningún soporte hasta el momento”, dijo Ricardo Mejía.

