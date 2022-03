SSPC sobre masacre en Michoacán: “No podemos confirmar ningún número porque no hay ningún cuerpo”

Conferencia de prensa del martes 01 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, brindó una actualización sobre el caso en que un grupo de personas fue atacado con armas de fuego durante la celebración de un velorio en la población de San José de Gracia, Michoacán. Se calculan entre 10 y 17 víctimas mortales, aunque a dos días de la presunta masacre, la autoridad indicó que es una afirmación “temprana”.

El funcionario destacó la estrategia de los presuntos responsables de llevar consigo equipo y herramientas para limpiar el lugar de los hechos y borrar evidencias. Una actitud atípica según Mejía. Es así que ante falta de pruebas y denuncias, la Fiscalía del estado no tiene registro oficial de personas desaparecidas o asesinadas.

“No podemos confirmar ningún número porque no hay ningún cuerpo. Las evidencias hacen presumir que de entrada hay un cuerpo que es el que se atribuye al de Alejandro N “el Pelón”. Nos parece que esa afirmación temprana que circuló profusamente en redes y que algunos retomaron no tiene ningún soporte hasta el momento”, dijo el subsecretario.

El hecho ocurrió el pasado domingo 27 de febrero en el noreste de Michoacán. Según los reportes de la Fiscalía, así como de la Secretaría de Seguridad, el motivo del ataque se investiga como una probable venganza entre grupos delictivos.

Conforme lo narrado por las autoridades, Alejandro N arribó al domicilio donde tenía lugar el funeral de su madre, aun cuando se conocían las amenazas que representaba su presencia. Instantes después llegó un grupo de sicarios al mando de Abel N “el viejón”, quien es señalado como el autor material e intelectual.

“Presumiblemente algunos acompañantes de Alejandro habrían sido privados de la vida, pero no tenemos ahorita la evidencia. Se está investigando y por lo pronto no podemos tampoco decir una cifra. Lo que sí podemos advertir de los indicios es que efectivamente hubo lesiones y gente que fue afectada”, mencionó Mejía.

El caso, además de lo violento, destacó por algunas imágenes del mismo personal que disparó, limpiando las calles y demás escenas del crimen. En una de ellas, se observa a una persona accionado una hidrolavadora en contra del suelo para quitar sangre derramada.

“Es importante señalar que llama la atención y es parte de la investigación que estos sujetos arriban al lugar de los hechos con el instrumental para poder inyectar agua y tratar de borrar, lo cual es totalmente atípico”, aseguró el funcionario.

