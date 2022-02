Felipe Calderón condenó la masacre en Michoacán y denunció amenazas contra la población

El expresidente mostró preocupación por su estado natal (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (2006 a 2012), mostró sus condolencias a las familias de las personas que fueron ejecutadas en San José de Gracia, Michoacán, situación que se dio a conocer tras viralizarse un video en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario señaló como “escalofriante” la masacre que se originó en su entidad natal; asimismo, describió brevemente lo que se puede observar en las imágenes y señaló que los casquillos que quedaron en la escena del crimen deberían de servir como “evidencia” para las autoridades.

Sin embargo, acusó que situaciones como las que se vivieron el fin de semana pasado son consecuencia de las amenazas y violencia que sufre la ciudadanía, pues, dijo, muchas personas reciben amagos con el fin de no divulgar lo que sucede en la entidad.

“Un video como el de S José de G es noticia por su escalofriante contenido, no por política. Las víctimas en un paredón, se observan los disparos de quienes apuntan, quedan evidencias: casquillos, “restos”. La gente está amenazada para no divulgar más videos. Condolencias a ellos”, redactó este lunes 28 de febrero.

El expresidente mostró su preocupación con el incremento de violencia en Michoacán (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

Las palabras del exmandatario fueron en respuesta al lamentable hecho que ocurrió, a plena luz del día del domingo 27 de febrero, en el pueblo michoacano, el cual -según autoridades- fue perpetrado por al menos una veintena de sicarios.

Tras hacerse viral el ataque, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) dio a conocer en un comunicado que fueron desplegaron elementos en la localidad de San José de Gracia, perteneciente al municipio de Marcos Castellanos, donde se reportó el ataque.

Asimismo, las autoridades locales informaron que en la zona limítrofe con el estado de Jalisco se orquestó un operativo en conjunto con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN).

Incluso, se notificó que comenzó la búsqueda de los posibles involucrados en los referidos actos ilícitos; mientras que en la zona de los hechos iniciaron las pesquisas que permitan esclarecer los hechos y determinar el número de víctimas.

Felipe Calderón reaccionó a los lamentables hechos ocurrido en San José de Gracias, Michoacán (Foto: Twitter y Facebook)

En tanto, la mañana de este lunes 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el hecho y negó que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya identificado la identidad de los cuerpos tras la masacre.

Ante lo anterior, el jefe del ejecutivo indicó que el órgano judicial aún no cuenta con información que pudiera comprobar la presunta masacre, debido a que la Fiscalía no ha enviado la información correspondiente que acredite el por qué,

“Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, pero no los cuerpos porque se habla de 17 fusilados. […] Todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. No se han encontrado cuerpos”, sentenció el tabasqueño desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Masacre en Michoacán: sicarios limpiaron la zona y se llevaron los cuerpos (Video: Twitter)

Además, afirmó que las investigaciones sólo han dado indicios de un enfrentamiento, así como el hallazgo de “unos restos” ajenos a las víctimas señaladas en medios de comunicación y en plataformas digitales. A pesar de ello, Andrés Manuel no quiso señalar una presunta manipulación del clip difundido.

“Se está haciendo la investigación, pero no encontraron cuerpos. Sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más”,

Por esa razón, exhortó a esperar el reporte oficial de la Fiscalía, así como del gobierno michoacano encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.

