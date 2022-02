“El Pelón”: el presunto objetivo de los sicarios del CJNG que desataron la masacre en Michoacán

(Captura: Twitter/fernand17704066)

La tarde de este domingo 27 de febrero ocurrió una masacre en un velorio que se llevaba a cabo en el pueblo de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán, muy cerca de la frontera con Jalisco.

Versiones extraoficiales señalaron a un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Sierra 3, como el responsable de enviar varios hombres armados al funeral donde se encontraba Alejandro García, alias El Pelón, miembro de la Familia Michoacana, quien supuestamente habría sido el objetivo principal.

El Pelón habría acudido al velorio de su madre a pesar de que, según los reportes de medios locales, había sido advertido de que no podía volver a poner un pie en dicho poblado. Al parecer el CJNG se enteró de su presencia en los servicios funerarios que se llevaban a cabo en la calle Reforma, y posteriormente varias camionetas con sujetos armados acudieron al lugar, tomando a varios asistentes como rehenes.

Alejandro García habría pedido hacer una llamada para negociar, pero en ese momento se habría desatado la balacera en la que El Pelón y otras personas perdieron la vida, reportó La Voz de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el municipio de Marcos Castellanos y confirmó que no hallaron ningún cuerpo en la escena del crimen. Solo hallaron casquillos, sangre, restos de masa encefálica.

“En el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas; sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza. En el lugar se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm. De igual forma, se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego”, informó la fiscalía en un comunicado.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, dio a conocer en un video que tras la reunión de la Mesa de Seguridad se acordó reforzar la vigilancia en los límites del estado con Michoacán.

“Se estableció la estrategia para reforzar nuestra presencia en los límites con Michoacán, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la policía del estado, está aumentando su presencia ante los hechos ocurridos ayer en la comunidad de San José de Gracia en el estado de Michoacán, por la cercanía que tiene -particularmente- con el municipio de Mazamitla”.

Una serie de videos publicados en redes sociales denunciaron la masacre de 17 personas. En uno de ellos se ve una camioneta en la que se aprecian claramente dos cuerpos en la parte trasera.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el órgano aún no cuenta con información que pudiera comprobar la presunta masacre: “La Fiscalía de Michoacán no nos ha enviado información”.

“Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, pero no los cuerpos porque se habla de 17 fusilados. (...) Todavía no tenemos información pero ya lo dan como un hecho. No se han encontrado cuerpos”.

Afirmó que las investigaciones sólo han dado indicios de un enfrentamiento, así como el hallazgo de “unos restos” ajenos a las víctimas señaladas en medios de comunicación y en plataformas digitales. A pesar de ello, Andrés Manuel no quiso señalar una presunta manipulación del clip difundido.

“Se está haciendo la investigación, pero no encontraron cuerpos. Sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más”, puntualizó.

“Me llamó mucho la atención. Ojalá no sea cierto (...) Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dado a conocer”, explicó.

