Horarios de atención del Banco del Bienestar: Cajeros y ventanillas para la pensión en 2026

Los pagos se distribuyen según la primera letra del apellido o CURP del titular, con cuatro canales de acceso disponibles: cajeros, ventanillas, terminales en comercios y cashback en supermercados. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El Banco del Bienestar opera 3 mil 149 sucursales en las 32 entidades del país para atender a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar, que reciben un depósito bimestral de 6,400 pesos.

El monto de la pensión experimentó un aumento respecto a los 6 mil 200 pesos que se entregaban en años anteriores. Los pagos se distribuyen conforme a un calendario ordenado por la primera letra del apellido o de la CURP del beneficiario, lo que evita la saturación en las sucursales. Para mayo de 2026, el período de dispersión se extendió del 4 al 27 de ese mes.

PUBLICIDAD

Horarios de atención en Bancos del Bienestar

Los beneficiarios pueden verificar su saldo sin acudir a una sucursal marcando al 800-900-2000 o mediante la aplicación móvil del banco.

Las ventanillas funcionan en estos horarios:

Lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas

Excepto días festivos

Mientras que los cajeros automáticos están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los cajeros operan sin interrupción, incluso en días festivos

A diferencia de las ventanillas, los cajeros automáticos del Banco del Bienestar no suspenden operaciones durante fines de semana ni días inhábiles. La institución lo comunica siempre a través de sus canales oficiales para evitar confusión entre los adultos mayores.

PUBLICIDAD

Los directivos del banco recomiendan realizar los retiros entre las 7:00 y las 16:30 horas, cuando hay mayor presencia de personal de vigilancia en las instalaciones. A partir de mayo de 2026, el límite máximo de retiro en cajeros se incrementó a 12,000 pesos por operación, frente a los 5,500 pesos que regían al inicio del año. En ventanilla, los beneficiarios pueden retirar desde 30 pesos hasta el saldo total de su cuenta.

Cuatro formas de acceder al dinero sin comisión

Los adultos mayores beneficiarios de la Pensión del Bienestar reciben 6,400 pesos bimestrales, con pagos distribuidos del 4 al 27 de mayo de 2026 según la primera letra del apellido o CURP de cada titular. FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM

Los beneficiarios disponen de cuatro canales para usar sus recursos: cajeros automáticos, ventanillas del Banco del Bienestar, pago directo en negocios con terminal bancaria, y ahorro acumulado en la misma tarjeta. También pueden retirar efectivo mediante cashback en supermercados como Walmart, Bodega Aurrera, Chedraui, Soriana, La Comer, Suburbia y Office Depot, presentando una identificación oficial.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que el Banco del Bienestar es la única institución que no cobra comisión por consulta de saldo ni por retiro. En contraste, Santander aplica 13.92 pesos por consulta y 40.36 pesos por retiro, mientras que Inbursa es la opción más económica entre los bancos privados con 6 pesos y 19 pesos, respectivamente. Un beneficiario que retirara su pensión bimestralmente en cajeros de Santander pagaría cerca de 480 pesos al año solo en comisiones.

Cómo consultar tu saldo sin salir de casa

Para verificar si el depósito ya está disponible, los beneficiarios pueden llamar al 800-900-2000, disponible las 24 horas. El proceso requiere ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el año de nacimiento. La aplicación móvil Banco del Bienestar Móvil, descargable en Google Play y App Store, permite consultas en tiempo real con el número de celular, los dígitos de la tarjeta y el NIP del cajero.

PUBLICIDAD

Para dudas sobre la pensión, la Línea del Bienestar atiende al 800-639-4264 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 13:00 horas. Los beneficiarios deben tener a la mano su INE y CURP al momento de llamar. La ubicación de la sucursal más cercana puede consultarse en el directorio en línea directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx.