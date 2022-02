Revocación de Mandato: Ciro Murayama defendió al INE tras críticas por presupuesto para la consulta

Ciro Murayama salió a explicar “con peras y manzanas” porqué implica la Revocación más recursos que la consulta popular (Foto: Cuartoscuro)

Ante las críticas por el presupuesto que necesita el Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo la Revocación de Mandato, el consejero Ciro Murayama salió a explicar “con peras y manzanas” el presupuesto que necesitó la consulta popular y el que necesita el nuevo ejercicio democrático.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que la consulta popular fue menos costosa porque los ciudadanos se capacitaron con recursos de la elección federal del 2021, con un gasto adicional de 528 millones de pesos.

En cambio, al no realizar elecciones federales este 2022, se debe capacitar a las personas “desde cero”, es decir, visitar en su domicilio al 13% del padrón electoral.

El funcionario señaló que la consulta popular fue menos costosa porque los ciudadanos se capacitaron con recursos de la elección federal (Foto: Twitter/@CiroMurayamaINE)

“En 2021 eso se hizo con recursos de la elección federal, que financió la mayor parte del costo de la consulta popular. En 2022 todo el costo va directo a la Revocación de Mandato”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios arremetieron contra el consejero electoral y se “anotaron” como voluntarios para participar en la Revocación sin que se les pague.

“Si ese es el pedo yo me anoto como funcionario de casilla y me costeo mi capacitación, viáticos y lo que sea. Yo si tengo deber democrático”, “Salí sorteado para estar en casilla, conozco al capacitador asistente electoral y ha participado en todos los últimos procesos. Ya no se requirió capacitación. ¿De que nos hablas Ciro? Te lo compruebo” y “¿Por qué no volvieron a contactar a esas personas que ya han sido capacitadas? Es decir ¿por qué hacer un gasto doble? Yo creo que acaba de meterse en otro problema”, fueron algunos de los comentarios.

Murayama señaló que al no realizar elecciones federales este 2022, se debe capacitar a las personas “desde cero” (Foto: Twitter/@CiroMurayamaINE)

Y es que el pasado 24 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que el INE destinó mil 692 millones de pesos para instalar 57 mil casillas, mientras que en 2021 pusieron el mismo número en la consulta para juzgar a los ex presidentes utilizando 502 millones de pesos.

“Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además, les costó 500 millones la colocación de las casillas para la consulta de la vez pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones ya son mil 700, mil 800 millones, entonces ¿Cómo están las cuentas? Va a costar dos, tres veces más. Eso lo voy a dar a conocer, imagínense, va a ver municipios en donde no van a instalar una casilla. ¿Qué no es eso una afrenta a la democracia?”, sentenció.

Horas después, el Instituto Nacional Electoral sostuvo que las actividades de este año no son comparables con la consulta popular, ya que para la Revocación de Mandato se inició el proceso desde cero, en cambio, para la organización de la consulta del pasado primero de agosto el INE contó con la inercia de varias actividades para organizar la elección federal.

El INE sostuvo que las actividades de este año no son comparables con la consulta popular (Foto: Cuartoscuro)

“En ese entonces, por ejemplo, fueron convocados los mismos funcionarios y funcionarias de casillas que habían recibido y contado los votos de sus vecinos en dichos comicios”

En cambio, detalló que para la Revocación se realiza un nuevo sorteo de ciudadanos; se debe efectuar las gestiones y levantamientos de recursos necesarios para la instalación de casillas y adquirir de nueva cuenta materiales, como la tinta indeleble o insumos sanitarios ante la pandemia del COVID-19.

Adicional a lo anterior, el órgano electoral indicó que se deben instalar 32 consejeros locales y 300 consejeros distritales, conforme establece la ley, “a diferencia de lo que ocurrió en la consulta popular”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: