México

Lo que debes hacer los primeros 10 minutos del día para eliminar la flojera y despertar tu cerebro de inmediato

Hay una ventana después de despertar en la que el cerebro se prepara solo y los estudios demuestran que sabotearla afecta la memoria y las emociones

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ritmo sueño-vigilia puede desacoplarse del ciclo natural de luz y oscuridad y las consecuencias van más allá del cansancio, advierten investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flojera al despertar no es un defecto de carácter: es un estado fisiológico documentado que los neurocientíficos llaman inercia del sueño.

Investigadores de la Universidad Nacional de Seúl analizaron a más de 2 mil adultos y encontraron que ese aturdimiento dura en promedio 15.8 minutos tras abrir los ojos, según un estudio publicado en la revista científica PLoS ONE.

PUBLICIDAD

El deterioro que produce no es menor. Según el mismo estudio, la inercia del sueño afecta la atención y la toma de decisiones, y en casos severos se asocia con accidentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La hormona que el cuerpo libera cada mañana al despertar tiene efectos medibles en el cerebro hasta seis horas después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con ansiedad la padecen hasta 14.3 minutos más que quienes no tienen ese diagnóstico.

Tu cuerpo ya sabe cómo despertarse, el problema es que lo estás interrumpiendo

El cuerpo humano tiene un reloj interno que regula el sueño, la vigilia, la temperatura corporal y la secreción hormonal en ciclos de aproximadamente 24 horas.

PUBLICIDAD

Ese reloj —llamado sistema circadiano— se sincroniza con la luz del sol: la claridad del día le indica que es hora de estar despierto; la oscuridad, que es hora de dormir.

Persona acostada de lado en la cama, cubriéndose la cabeza con dos almohadas blancas. Viste una camiseta gris y está bajo una manta gris. Fondo oscuro con cortinas
Investigadores de tres países analizaron el mismo fenómeno matutino desde la neurología, la endocrinología y la cronobiología y sus conclusiones coinciden. (Magnific)

Cuando ese ciclo se rompe, el ritmo sueño-vigilia se desacopla y el resultado es insomnio, fatiga y bajo rendimiento en las actividades del día.

Así lo documentan el investigador Manuel Ángeles-Castellanos y colaboradores del Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM en un artículo publicado en la Revista de la Facultad de Medicina.

La luz eléctrica nocturna, los horarios irregulares y el trabajo en turnos nocturnos son los principales factores que desajustan ese reloj.

Una persona acostada en la cama en una habitación oscura, mirando atentamente la pantalla iluminada de su teléfono celular.
El cronotipo, la ansiedad y la calidad del sueño determinan cuánto tarda cada persona en despertar de verdad, documenta un estudio con datos de una encuesta nacional coreana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su efecto no se limita al sueño: altera los niveles hormonales y el rendimiento cognitivo durante todo el día, señalan los investigadores en la Revista de la Facultad de Medicina.

Lo que ocurre en tu cabeza antes de que estés completamente despierto

Mientras la inercia del sueño se disipa, el organismo activa un proceso paralelo.

La respuesta de cortisol al despertar —conocida como CAR— es un aumento natural de esta hormona, encargada de regular el estrés y la energía del organismo, que ocurre en los primeros 30 a 45 minutos tras abrir los ojos.

No es estrés patológico: es el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal preparando al cerebro para operar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cortisol sube de forma natural en los primeros 45 minutos tras despertar y reorganiza las redes cerebrales que controlan las emociones y la toma de decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CAR reorganiza las zonas del cerebro que controlan las emociones y la capacidad de tomar decisiones, según un estudio publicado en la revista internacional Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las personas con mayor CAR registraron mejor desempeño en memoria de trabajo y la capacidad para identificar correctamente las emociones incluso seis horas después del despertar.

Cuando los investigadores suprimieron artificialmente el CAR, el rendimiento cognitivo y emocional cayó de forma medible.

Ilustración plana de una persona en la cama recibiendo luz de una ventana, con un despertador, desayuno, zapatillas y un libro en la mesita de noche.
Las personas con ansiedad tardan hasta 14 minutos más en sacudirse el aturdimiento matutino, según un estudio publicado en PLoS ONE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol actúa sobre receptores en las neuronas y establece un tono de fondo que moviliza energía metabólica para el cerebro.

Esto es lo que debes hacer en los primeros 10 minutos del día

La primera acción es exponerse a luz natural. La luz frena la producción de melatonina —la hormona que induce el sueño— y potencia el CAR. Abrir cortinas o salir al exterior son suficientes.

El mecanismo es directo: la luz entra por los ojos y viaja al hipotálamo, la región del cerebro que funciona como reloj maestro del organismo, sin pasar por el proceso visual consciente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La luz entra por los ojos y viaja directo al reloj maestro del cerebro sin pasar por el proceso visual consciente, explican investigadores de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo explican los investigadores del Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

La segunda acción es no posponer la alarma. Cada vez que se apaga y se vuelve a dormir, se interrumpe un ciclo de sueño y se reinicia la inercia desde cero.

El estudio de PLoS ONE documenta que el sueño fragmentado prolonga el aturdimiento matutino.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuando se suprimió artificialmente el cortisol matutino en participantes de un estudio, su rendimiento cognitivo y emocional cayó de forma medible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera acción se desprende del mecanismo del CAR: evitar el celular en esa ventana.

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences documenta que el cortisol reorganiza las redes cerebrales vinculadas a la emoción y la toma de decisiones en los primeros 45 minutos tras despertar.

Ilustración de una persona con camiseta blanca y pantalón verde estirándose junto a una ventana soleada; en una mesa hay café, frutas, jugo y pan, y una planta.
El sueño fragmentado prolonga el aturdimiento matutino, documenta un estudio de la Universidad Nacional de Seúl con datos de más de 2 mil adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saturar ese proceso con notificaciones y estímulos externos le quita al cerebro el margen que necesita para asignarse recursos antes de operar.

Temas Relacionados

CerebroSuenoCortisolDormirAnsiedadInsomnioSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 23 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 23 de junio

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

La joven explicó la razón por la que no se ha quitado el apellido del exproductor musical

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de junio de 2026

¿Adiós a las pintas en el Metro CDMX? Rubalcava presume muro de cerámica antivandalismo en la Línea 2

El director del Metro presentó un muro de cerámica antivandalismo en la Línea 2 que promete acabar con los grafitis en las estaciones renovadas

¿Adiós a las pintas en el Metro CDMX? Rubalcava presume muro de cerámica antivandalismo en la Línea 2

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

El futbolista del Club América confía en recibir una oportunidad de Mauricio Pochettino en la fase de grupos, luego del sólido arranque de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos en festejo con la familia del cantante

Coco Levy responde a filtración de detalles sobre su estado de salud

DEPORTES

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

FIFA confirma que el México vs Corea del Sur rompió récord histórico de visualizaciones en televisión

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy 23 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Qué pasará con Keylor Navas y Pumas: revelan la decisión del arquero con la llegada de Esteban Solari