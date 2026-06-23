Lo que debes hacer los primeros 10 minutos del día para eliminar la flojera y despertar tu cerebro de inmediato

El ritmo sueño-vigilia puede desacoplarse del ciclo natural de luz y oscuridad y las consecuencias van más allá del cansancio, advierten investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flojera al despertar no es un defecto de carácter: es un estado fisiológico documentado que los neurocientíficos llaman inercia del sueño.

Investigadores de la Universidad Nacional de Seúl analizaron a más de 2 mil adultos y encontraron que ese aturdimiento dura en promedio 15.8 minutos tras abrir los ojos, según un estudio publicado en la revista científica PLoS ONE.

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El deterioro que produce no es menor. Según el mismo estudio, la inercia del sueño afecta la atención y la toma de decisiones, y en casos severos se asocia con accidentes.

La hormona que el cuerpo libera cada mañana al despertar tiene efectos medibles en el cerebro hasta seis horas después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con ansiedad la padecen hasta 14.3 minutos más que quienes no tienen ese diagnóstico.

Tu cuerpo ya sabe cómo despertarse, el problema es que lo estás interrumpiendo

El cuerpo humano tiene un reloj interno que regula el sueño, la vigilia, la temperatura corporal y la secreción hormonal en ciclos de aproximadamente 24 horas.

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Ese reloj —llamado sistema circadiano— se sincroniza con la luz del sol: la claridad del día le indica que es hora de estar despierto; la oscuridad, que es hora de dormir.

Investigadores de tres países analizaron el mismo fenómeno matutino desde la neurología, la endocrinología y la cronobiología y sus conclusiones coinciden. (Magnific)

Cuando ese ciclo se rompe, el ritmo sueño-vigilia se desacopla y el resultado es insomnio, fatiga y bajo rendimiento en las actividades del día.

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Así lo documentan el investigador Manuel Ángeles-Castellanos y colaboradores del Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM en un artículo publicado en la Revista de la Facultad de Medicina.

La luz eléctrica nocturna, los horarios irregulares y el trabajo en turnos nocturnos son los principales factores que desajustan ese reloj.

El cronotipo, la ansiedad y la calidad del sueño determinan cuánto tarda cada persona en despertar de verdad, documenta un estudio con datos de una encuesta nacional coreana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su efecto no se limita al sueño: altera los niveles hormonales y el rendimiento cognitivo durante todo el día, señalan los investigadores en la Revista de la Facultad de Medicina.

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Lo que ocurre en tu cabeza antes de que estés completamente despierto

Mientras la inercia del sueño se disipa, el organismo activa un proceso paralelo.

La respuesta de cortisol al despertar —conocida como CAR— es un aumento natural de esta hormona, encargada de regular el estrés y la energía del organismo, que ocurre en los primeros 30 a 45 minutos tras abrir los ojos.

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No es estrés patológico: es el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal preparando al cerebro para operar.

El cortisol sube de forma natural en los primeros 45 minutos tras despertar y reorganiza las redes cerebrales que controlan las emociones y la toma de decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CAR reorganiza las zonas del cerebro que controlan las emociones y la capacidad de tomar decisiones, según un estudio publicado en la revista internacional Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Las personas con mayor CAR registraron mejor desempeño en memoria de trabajo y la capacidad para identificar correctamente las emociones incluso seis horas después del despertar.

Cuando los investigadores suprimieron artificialmente el CAR, el rendimiento cognitivo y emocional cayó de forma medible.

Las personas con ansiedad tardan hasta 14 minutos más en sacudirse el aturdimiento matutino, según un estudio publicado en PLoS ONE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol actúa sobre receptores en las neuronas y establece un tono de fondo que moviliza energía metabólica para el cerebro.

Esto es lo que debes hacer en los primeros 10 minutos del día

La primera acción es exponerse a luz natural. La luz frena la producción de melatonina —la hormona que induce el sueño— y potencia el CAR. Abrir cortinas o salir al exterior son suficientes.

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El mecanismo es directo: la luz entra por los ojos y viaja al hipotálamo, la región del cerebro que funciona como reloj maestro del organismo, sin pasar por el proceso visual consciente.

La luz entra por los ojos y viaja directo al reloj maestro del cerebro sin pasar por el proceso visual consciente, explican investigadores de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo explican los investigadores del Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

La segunda acción es no posponer la alarma. Cada vez que se apaga y se vuelve a dormir, se interrumpe un ciclo de sueño y se reinicia la inercia desde cero.

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El estudio de PLoS ONE documenta que el sueño fragmentado prolonga el aturdimiento matutino.

Cuando se suprimió artificialmente el cortisol matutino en participantes de un estudio, su rendimiento cognitivo y emocional cayó de forma medible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera acción se desprende del mecanismo del CAR: evitar el celular en esa ventana.

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences documenta que el cortisol reorganiza las redes cerebrales vinculadas a la emoción y la toma de decisiones en los primeros 45 minutos tras despertar.

El sueño fragmentado prolonga el aturdimiento matutino, documenta un estudio de la Universidad Nacional de Seúl con datos de más de 2 mil adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saturar ese proceso con notificaciones y estímulos externos le quita al cerebro el margen que necesita para asignarse recursos antes de operar.