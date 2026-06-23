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Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

El futbolista del Club América confía en recibir una oportunidad de Mauricio Pochettino en la fase de grupos, luego del sólido arranque de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026

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La Selección de Estados Unidos aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026 tras conseguir dos victorias consecutivas en el Grupo D.

En medio del buen momento que atraviesa el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, el atacante del Club América, Alejandro Zendejas, continúa a la espera de sumar sus primeros minutos en la justa mundialista.

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El conjunto estadounidense inició su participación con triunfos sobre Paraguay y Australia, resultados que le permitieron colocarse en la cima de su sector y acercarse al liderato definitivo de la fase de grupos.

Zendejas mantiene la esperanza de debutar en la Copa del Mundo

(Kirby Lee-Imagn Images)
(Kirby Lee-Imagn Images)

Aunque fue convocado de último momento al representativo estadounidense, Zendejas aún no ha tenido actividad en el torneo. Pese a ello, el futbolista americanista aseguró que mantiene la ilusión de estrenarse en el Mundial 2026.

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“Ojalá pronto pueda debutar en una Copa del Mundo y demostrar todo lo que he hecho en el América”, declaró Alex ante los medios de comunicación.

La competencia por un lugar en el once titular ha sido intensa para el jugador azulcrema. En el sector derecho del ataque, Pochettino ha recurrido principalmente a Sergiño Dest, además de contar con alternativas como Gio Reyna y Timothy Weah.

Ante este panorama, el encuentro frente a Turquía en la última jornada de la fase de grupos podría representar una oportunidad para que Zendejas tenga participación en el certamen.

Estados Unidos domina el Grupo D rumbo a los octavos de final

(Pamela Smith-Imagn Images)
(Pamela Smith-Imagn Images)

Además de asegurar su boleto a la siguiente fase, Estados Unidos ha mostrado un desempeño sólido durante sus primeros compromisos del Mundial 2026. El equipo suma seis puntos tras sus victorias frente a Paraguay y Australia.

La clasificación del Grupo D marcha de la siguiente manera:

Estados Unidos: 6 puntos

Australia: 3 puntos

Paraguay: 3 puntos

Turquía: 0 puntos

Con Turquía ya eliminada, la selección estadounidense llega a la última fecha con una posición favorable para concluir como líder del sector. Asimismo, cuenta con ventaja en los criterios de desempate gracias a sus triunfos sobre Australia y Paraguay, rivales directos en la disputa por la primera posición del grupo.

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