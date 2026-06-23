¿Adiós a las pintas en el Metro CDMX? Rubalcava presume muro de cerámica antivandalismo en la Línea 2

(Infobae-Itzallana)

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, mostró este martes uno de los elementos menos visibles —pero más estratégicos— de la renovación de la Línea 2: un muro de cerámica resistente al grafiti, diseñado para mantener las estaciones limpias a largo plazo y proteger la inversión millonaria que el gobierno capitalino realizó en su modernización.

El material que quiere acabar con las pintas

El recubrimiento presentado por Rubalcava forma parte de las obras de rehabilitación integral de la Línea 2, reinaugurada este lunes por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina con una inversión total de 2,200 millones de pesos.

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A diferencia de las superficies convencionales usadas históricamente en el Metro, la cerámica antivandalismo permite retirar grafitis sin dañar el acabado, lo que reduciría significativamente los costos de mantenimiento y el tiempo de respuesta ante actos de vandalismo.

Las estaciones renovadas —Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales— concentran una afluencia diaria combinada de más de 105,000 usuarios, lo que las convierte en blancos frecuentes de pintas y deterioro.

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El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, mostró este martes uno de los elementos menos visibles —pero más estratégicos— de la renovación de la Línea 2: un muro de cerámica resistente al grafiti, diseñado para mantener las estaciones limpias a largo plazo y proteger la inversión millonaria que el gobierno capitalino realizó en su modernización.

Una apuesta por la durabilidad, no solo la estética

La presentación del muro antivandalismo llega un día después de que el propio Rubalcava defendiera públicamente que la renovación de la Línea 2 no fue una obra cosmética, sino una intervención estructural que incluyó:

Recuperación de 7 trenes adicionales , elevando la flota operativa de 28 a 34 unidades

Instalación de 1,684 cámaras de videovigilancia conectadas al C2 del Metro

Sustitución de más de 6,377 m² de pisos con porcelanato

Instalación de 1,800 luminarias LED

Nuevos torniquetes de acceso continuo en múltiples estaciones

En ese contexto, el muro cerámico antivandalismo refuerza la narrativa oficial de que las mejoras están pensadas para perdurar más allá del Mundial 2026, que se celebra en las próximas semanas con Ciudad de México como una de las sedes.

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El reto de mantener lo que se renovó

El vandalismo ha sido uno de los problemas crónicos del Metro capitalino. Estaciones recién pintadas o renovadas suelen aparecer con grafitis en cuestión de días, lo que genera un ciclo constante de gasto en limpieza y repintado.

Con este nuevo material, el STC apuesta por cortar ese ciclo desde el origen: si la superficie no retiene la pintura de aerosol de forma permanente, el incentivo para pintarla se reduce y el costo de restauración baja de forma considerable.

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Rubalcava no precisó en cuántas estaciones se aplicará este recubrimiento ni el costo específico del material, datos que el Metro deberá transparentar en los próximos días.

Lo que sí quedó claro es que la administración de Brugada busca que la renovación de la Línea 2 sea la nueva vara con la que se mida el mantenimiento del resto del sistema, de cara a la próxima gran obra: la renovación integral de la Línea 3.

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