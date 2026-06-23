Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

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La reciente filtración de una foto actual de Sergio Andrade encendió las redes sociales y reavivó el interés público sobre su paradero y situación legal.

La imagen, compartida en historias de Instagram por Antonia, hija de Andrade, acompañó una serie de mensajes donde la joven reiteró su postura de deslinde y pidió que se priorice la justicia sobre el espectáculo mediático.

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Antonia confirmó la autenticidad de la foto filtrada de Sergio Andrade

A través de sus historias, Antonia respondió a las dudas sobre la veracidad de la imagen y afirmó:

“Muchos tienen duda de si es él de las fotos. Claro que lo es. Son fotos propias”.

La joven subrayó la importancia de que la difusión de la imagen sirva para alertar y proteger a otras personas, aunque advirtió que el proceso legal podría retrasarse por motivos de distancia y trámites oficiales.

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Explicó: “Aunque se le vea, no se puede proceder hasta que la orden se apruebe y difunda oficialmente”.

Pidió a quienes lleguen a ver a Sergio Andrade que avisen a las autoridades y contribuyan a la investigación, pues considera que “tomando en cuenta todo el daño ocasionado y que continúa poniendo en riesgo a cualquiera, me atrevo a pedir que mínimo todo esto sirva para que no se dejen embaucar con ningún acercamiento de él”.

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Antonia pidió no convertir el caso en espectáculo y exigió respeto

En sus mensajes recientes, Antonia expresó su preocupación por el revuelo generado y solicitó que no se alimentara el morbo mediático:

“Sé que este tipo de situaciones provoca mucho revuelo, pero por favor pido que se evite convertirlo en sólo un espectáculo de nuevo”.

Lamentó que la exposición del caso pudiera perjudicar a más personas: “Es horrible saber que puede haber más gente dañada o arrastrada injustamente por todo lo que hace o dice”.

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Antonia reiteró que no busca cambiar la opinión de nadie, pero espera que su testimonio aporte nuevas perspectivas. “Todos tenemos derecho de opinar y debe ser respetado. Pero sí sirve para que tengan otras perspectivas”, afirmó.

Mensajes sobre identidad, privacidad y deslinde familiar

La joven agradeció el apoyo recibido y pidió respeto para su familia, especialmente para quienes no son figuras públicas. Mencionó:

“Y si estoy aquí y me es posible continuar, es gracias a mi madre y mi hermana, que aunque no me gusta que se les esté exponiendo así, y vuelvo a pedir respeto por su privacidad ya que no son figuras públicas, tengo que decirlo”.

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Sobre el apellido, reiteró que no la define: “Y con respecto a cierto apellido. Lo llevo aún oficialmente y la verdad me da mucha pereza darle espacio siquiera para estar pensando en quitármelo... No me define, el RÍOS sí”.

Finalmente, Antonia manifestó su deseo de dejar atrás la exposición mediática:

“Quisiera incluso ya quitar todo esto de aquí, y que los que puedan seguirme por el tema, que no me sigan si no quieren y si en algún momento les gusta algo de lo que vaya compartiendo de mis proyectos, pueden seguirme hasta ese momento… NO MÁS. La vida le dio muchas oportunidades, y ni una sola quiso tomar”.

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