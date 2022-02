Arturo Zaldívar respondió a Margarita Zavala sobre Guardería ABC: “No estoy mintiendo, digo la verdad”

Arturo Zaldívar aseguró que no miente al hablar sobre la operación desde el Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala (REUTERS/Gustavo Graf)

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que no miente al hablar sobre la operación desde el Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala por el caso de la Guardería ABC; esto, luego de que la ex primera dama y diputada del Partido Acción Nacional (PAN) negó los señalamientos.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el ministro recordó que luego de la tragedia de la guardería ABC el 5 de junio de 2009, hubo una operación de Estado en la administración del expresidente Felipe Calderón para proteger a los familiares de Zavala relacionados con la institución.

Zaldívar indicó que no declaró en su momento debido a la presión por parte del gobierno federal, sin embargo, señaló que “lo que tiene que ser importante es que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no hay un solo responsable”.

El magistrado reveló que debido a la presión de varios funcionarios federales, incluido Fernando Gómez Mont, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), llegó a temer no estar presente en la sesión para presentar su proyecto, por lo que pidió a sus asistentes subirlo si a determinada hora él no estaba allí.

Información en desarrollo

