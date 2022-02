Guardería ABC: Arturo Zaldívar recordó presión de Felipe Calderón para proteger a Margarita Zavala

El ministro recordó la discusión que tuvo con el entonces secretario de Gobernación (Foto: Justicia Tv)

Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunció que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) lo presionó para modificar el proyecto de sentencia sobre el caso de la Guardería ABC con el fin de proteger a Margarita Zavala y su familia.

De acuerdo con la anécdota que contó durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó para enviarle un mensaje desde presidencia: no apoyaban su decisión, ya que entre los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalados, había familiares de la primera dama.

“Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas (...) el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’”, recordó Zaldívar, quien en ese momento le respondió al presidente que había postulado a un ministro, no a un secretario de estado, por lo que no acataría la orden.

Asimismo, rememoró que la noche de aquel miércoles firmó dos ejemplares del proyecto, se los entregó a su secretaria personal y a su coordinadora de ponencia para pedirles resguardarlos bajo llave y presentarlos a la prensa de manera íntegra en caso de que al día siguiente no llegara a la corte.

El caso de la Guardería ABC ha sido el más emotivo y complicado de su carrera como ministro (Foto: Cuartoscuro)

Posteriormente, mencionó que la documentación presentada fue bien recibida el primer día, pero de inmediato se inició una “Operación de Estado” para denostar el proyecto, atacar a Zaldívar y para afirmar que el proyecto fue realizado por la abogada Ana Laura Magaloni Kerpel.

“Los salones de la corte, los pasillo, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Ahí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS (...) paseaban todos los servidores públicos. Los que estuvimos ahí en la corte pudimos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la corte”, declaró el ministro.

No obstante, la tensión no finalizó ahí, pues una vez publicado el proyecto, recibió amenazas de algunos de sus compañeros ministros, advertencias de diferente tipo, hasta que finalizó la discusión y el debate, el cual sostuvo, prácticamente solo, a pesar de los insistentes ataques.

Sin importar que “tumbaron” su postulado, se dijo orgulloso de aquel momento, pues “ganaron la votación, hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate ni ganaron el juicio de la historia”, sentenció.

Familiares de Margarita Zavala estaban entre los señalados en el proyecto de sentencia (Foto: Cuartoscuro)

Zaldívar también aclaró que el caso de la Guardería ABC ha sido, hasta ahora, el que más le ha conmovido desde que se convirtió en ministro, pues la experiencia de hablar con las familias de las víctimas fue muy fuerte y aún la sigue recordando.

El ejercicio de investigación era, en ese entonces, una facultad más de la SCJN para “pagar los platos rotos” de otros poderes, pues no había servido para nada. Este caso, que se convirtió en uno de los más recordados por la población mexicana, no debía ser liderado por Zaldívar.

Señaló que sus compañeros alteraron su turno por su novatez, ya que apenas tenía dos meses en el puesto, y le turnaron el caso de los 49 menores asesinados por la negligencia de la guardería y los funcionarios.

No obstante, enfrentó esta “chamaqueada” y no convalidó el autoritarismo de Felipe Calderón al presentar el proyecto de sentencia, después de un año del caso y de hablar con los padres de familia de las víctimas.

