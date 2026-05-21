México

Así puedes preparar el platillo prehispánico considerado el caviar mexicano

Este alimento tiene propiedades curativas y alto contenido en proteína

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Fotografía macro de escamoles dorados en una sartén de hierro fundido con aceite burbujeante y cristales de sal, con fondo desenfocado de utensilios de madera y una planta.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de la cocina prehispánica de México, los escamoles han sido considerados un auténtico manjar, comparados en ocasiones con el “caviar”.

Su recolección, que exige seguir a las agresivas hormigas hasta las profundidades del maguey o los nopales, los vuelve un lujo estacional, reservado para ocasiones especiales y celebraciones.

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A lo largo de generaciones, los escamoles han sido disfrutados principalmente en tacos, resaltando su sabor suave y delicado con tortillas hechas a mano y salsas frescas.

Su maridaje ideal es con pulque o mezcal, apreciando así la riqueza gastronómica de México central.

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Receta de escamoles

La alta cocina mexicana cuenta con ingredientes únicos que llaman la atención tanto de gourmets como de científicos (Gob)
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Los escamoles son huevas de hormiga que, una vez limpios, se preparan de manera sencilla para destacar su textura crujiente y sabor ligeramente dulce.

La técnica tradicional consiste en freírlos lentamente hasta dorarlos, logrando una consistencia crujiente y dorada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos.
    • Preparación: 5 minutos.
    • Cocción: 45 minutos.

Ingredientes

  1. 1 kilo de escamoles.
  2. 3 cucharadas de aceite.
  3. 2 cucharaditas de sal.
  4. Tortillas de maíz frescas (preferentemente hechas a mano).

Cómo hacer escamoles, paso a paso

  1. Calienta el aceite en un sartén a fuego bajo.
  2. Agrega los escamoles y la sal al sartén.
  3. Cocina lentamente, moviendo de vez en cuando para asegurar un dorado uniforme.
  4. No subas el fuego; el secreto es la cocción lenta para que queden bien dorados y crujientes.
  5. Cocina entre 30 y 45 minutos, hasta que los escamoles estén completamente dorados.
  6. Sirve de inmediato sobre tortillas de maíz recién hechas.
  7. Acompaña con la salsa de tu preferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Proteína: 35-50 g
  • Grasas: 10-14 g
  • Carbohidratos: 25-30 g (considerando la tortilla)
  • Calorías: 310-350 por porción
  • Minerales y vitaminas (hierro, calcio, vitaminas del complejo B)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Refrigera en recipiente hermético por hasta 2 días. Recalienta en sartén a fuego bajo antes de servir. No se recomienda congelar.

Por qué se considera un caviar mexicano

El apelativo de “caviar mexicano” para los escamoles responde principalmente a su rareza y elevado precio en la gastronomía nacional.

Este alimento, que consiste en las larvas comestibles de la hormiga güijera, posee una temporada de recolección limitada y requiere técnicas especializadas para su extracción.

Los escamoles se consideran una delicadeza en México, especialmente en regiones como Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Propiedades curativas y beneficios de los escamoles

Cuáles son las propiedades curativas de los escamoles, larvas comestibles de hormiga que son un caviar mexicano (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)
Cuáles son las propiedades curativas de los escamoles, larvas comestibles de hormiga que son un caviar mexicano (Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)
  • Proporcionan más proteínas que la carne de res: 45 gramos de proteína por cada 100 gramos, frente a 26 gramos en la carne.
  • Contienen aminoácidos esenciales que favorecen la formación y reparación de tejidos.
  • No aportan grasas saturadas, lo que los convierte en una alternativa saludable para quienes buscan reducir el consumo de productos animales.
  • Son fuente de vitaminas y minerales como calcio, hierro y magnesio, fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo.
  • Aportan energía natural y contribuyen a la seguridad alimentaria, según análisis de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y expertos en nutrición.
  • Resultan aptos para personas que buscan una dieta baja en grasas y rica en nutrientes esenciales.

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