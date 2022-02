PAN aseguró que declaraciones de Arturo Zaldívar sobre Guardería ABC son un “distractor”

Julen Rementería aseguró que Zaldívar debió denunciar en su momento y no utilizar el tema como un distractor (Fotos: Twitter /@Politica_Puebla // EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Ante las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sobre la supuesta operación desde el Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala por el caso de la Guardería ABC, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, aseguró que debió denunciar en su momento y no utilizar el tema como un distractor.

A nombre de su partido, el coordinador del blanquiazul en el Senado de la República reprochó al ministro presidente por denunciar tardíamente las supuestas presiones por el tema del accidente en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

A poco más de 12 años de los hechos, en donde perdieron la vida 49 pequeños de menos de cinco años de edad, el legislador acusó que “ahora el ministro utiliza el caso como un distractor y lo hace nuevamente público cuando al Ejecutivo le urge tratar de desviar la atención.

“Si hubo eso, el señor tuvo que haberlo denunciado en su momento. Pocas personas conocen la ley como él, como para saber que ese acto tenía que ser denunciado de inmediato”

El legislador acusó que ahora el ministro utiliza el caso como un distractor y lo hace nuevamente público (Foto: Twitter/ArturoZaldivarL)

Y agregó: “Sí, es un elemento más en donde parecía que está haciendo el juego al gobierno federal en el tema de los señalamientos, porque de lo que estamos hablando al final del día es del presidente Felipe Calderón, tratando de la cercanía de las personas que señala”, apuntó.

El senador reiteró que era una casualidad que Arturo Zaldívar exponga el caso cuando al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “le urge tratar de desviar la atención” y de descalificar a las personas que lo han señalado por la mansión de su hijo, José Ramón López Beltrán.

“La verdad nos parece inaceptable que se diga ahora y no se haya denunciado en su momento, se tendrían que haber hecho las denuncias correspondientes y no las hizo, y hoy llama a mucha especulación el que se venga a dar y pareciera que es otro tema al que se está involucrando, porque además es una declaración que sale en la presentación de un libro, que no tendría por qué señalarse ese tipo de cosas”, manifestó.

Rementería del Puerto insistió en que dichas declaraciones no se han probado (Foto: PAN)

Finalmente, Rementería del Puerto insistió en que dichas declaraciones no se han probado, “no se probó nunca, y que al final hoy lo dice, claro, en voz del presidente de la Corte tiene mucha fuerza y lo que necesitamos hacer es simplemente hacer cosas en perspectiva”.

Y es que durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, Arturo Zaldívar afirmó que hubo una operación desde el Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y a altos funcionarios de esa administración por el caso de la Guardería ABC.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional y ex primera dama, Margarita Zavala, negó los señalamientos del presidente de la Suprema Corte a quien acusó de mentir, pues, dijo, “fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión” incluso contra una familiar suya.

