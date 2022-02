Ante asesinatos de periodistas, AMLO respondió a Antony Blinken: “Está mal informado”

Gobierno de México / Youtube

El presidente Andrés Manuel López Obrador replicó lo señalado por Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, al asegurar que “no está bien informado” sobre la ola de periodistas asesinados en México. El funcionario estadounidense se dijo preocupado por la situación que enfrentan los periodistas en México.

“Está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas. Nada más que en todos los casos se está actuando. No hay impunidad. Si el el jefe de Departamento de Estado interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado”, dijo el mandatario.

Todo ello luego de que Blinken se pronunciara a través de su cuenta de twitter. “El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos”, escribió.

Foto: Twitter @SecBlinken

Información en desarrollo...

