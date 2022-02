PAN lanzó nuevo spot contra AMLO y la casa en Houston de su hijo: “Los cuentos de Morena”

El PAN mostró en un spot declaraciones del presidente AMLO que son comparadas con investigaciones las cuales revelan algún tipo de contradicción (Video: Twitter/@MarkoCortes)

El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un nuevo spot en contra de Morena y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en donde se critica la casa de Houston del hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, y otros supuestos casos de corrupción.

El promocional con el título “Los cuentos de Morena” fue difundido a través de las redes sociales de los integrantes de Acción Nacional; en el video de casi un minuto, se enlistan algunos supuestos casos de corrupción en los que han estado involucrados familiares del jefe del Ejecutivo.

En el audiovisual, los panistas confrontan audios con las voces del presidente López Obrador y del periodista Carlos Loret de Mola, quien develó los supuestos lujos de familiares del mandatario.

La noticia es acompañada con imágenes del hermano menor del mandatario federal, Martín Jesús López Obrador, quien presuntamente recibe dinero en efectivo (Fotos: Twitter / Video @MarkoCortes)

En el capítulo uno del “cuento”, llamado “La honestidad”, se escucha al presidente decir: “No me importa, no me interesa el dinero”; mientras que entra la voz de Loret de Mola: “Otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en pleno proceso electoral”.

La noticia es acompañada con imágenes del video difundido en julio de 2021 donde el hermano menor del mandatario federal, Martín Jesús López Obrador, presuntamente recibe dinero en efectivo de parte de David León Romero, ex operador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

En un segundo capítulo, “La austeridad”, se escucha al mandatario decir: “Los corruptos son los más extravagantes”, luego aparece la voz del periodista anunciando el reportaje sobre José Ramón López Beltrán, hijo del presidente: “Revela la vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente”, señala, mientras se muestran imágenes de la casa en Houston, Estados Unidos.

En un segundo capítulo, “La austeridad”, aparece la voz del periodista anunciando el reportaje sobre José Ramón López Beltrán, hijo del presidente (Imagen: Infobae)

“Morenín morenando este cuento nos está arruinando. Es hora de cambiar”

El spot concluye con un llamado del PAN asegurando que “es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor”.

En Twitter, Marko Cortés escribió junto al video que el presidente López Obrador ya no puede desviar el tema ni “ocultar la vida de lujos” de su hijo; en el mensaje, declaró: “No hay dudas del conflicto de interés, es obvio que no hay austeridad en el gobierno morenista y por eso no han podido explicar su Mansión Del Bienestar”.

“Morena miente, Morena traiciona y los cuentos que le cuentan a la gente ya nadie se los cree. Los posibles casos de corrupción y el conflicto de interés demostraron que es el gobierno de la simulación”, arremetió por su parte el grupo parlamentario del blanquiazul en la Cámara de Diputados.

Los panistas confrontan audios con las voces del presidente y del periodista Loret de Mola, quien develó los supuestos lujos de familiares del mandatario (Fotos: Cuartoscuro // IG@carlosloret)

Cabe señalar que ante este nuevo spot, Morena demandó el retiro del promocional por presuntas calumnias y porque, aseguró, su contenido puede incidir en las elecciones locales de seis entidades, así como en el proceso de Revocación de Mandato.

Sin embargo, en sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros rechazaron por unanimidad la petición morenista, pues indicaron que el spot no contiene calumnias, es decir, no realiza acusaciones sobre delitos que resulten falsos.

“Se estimó que las expresiones contenidas constituyen frases amparadas en la libertad de expresión que gozan los partidos políticos y forman parte del debate público, a partir de hechos noticiosos y del dominio público ampliamente difundidos en distintos medios de comunicación desde semanas o meses (...), ya que pone de manifiesto hechos noticiosos para contrastarlos con los dichos o ideas que tiene el Presidente de México sobre el dinero, la corrupción o la excentricidad”, señaló el órgano electoral.

