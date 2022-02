“Mejor votos que calumnia”: Mario Delgado invitó a la oposición a la Revocación de Mandato

La Revocación de Mandato sigue generando controversia en el país (Foto: Mario Delgado/Morena)

Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió a los opositores a la Cuarta Transformación dejar a un lado las “calumnias” y participar en la consulta de Revocación de Mandato a la que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo 10 de abril.

Por medio de un comunicado de prensa, el exdiputado federal indicó que el ejercicio de democracia participativa es una buena oportunidad para que la oposición muestra su inconformidad con la administración federal, ya que la definió como un “hito” de la democracia.

“Los conservadores deben entender que México cambió que hoy vivimos en una auténtica democracia y, por tanto, las diferencias deben dirimirse en las urnas y no a través de campañas de desinformación, guerra sucia o calumnias”

Mario Delgado mandó mensaje a la oposición (Foto: Mario Delgado/Morena)

En ese sentido, el dirigente nacional agregó que la consulta de Revocación de Mandato será un gran acontecimiento democrático porque su objetivo, dijo, es “darle al pueblo el poder de decidir”, en este caso si la ciudadanía quiere que el Presidente de la República continúe en su cargo o no y, por tanto, una forma de manifestar el apoyo o rechazo al proyecto de transformación nacional.

Asimismo, agregó que “el problema es que los conservadores prefieren utilizar la propaganda, la calumnia y el dinero para atacar al presidente en lugar de competir en las urnas”.

Finalmente, Mario Delgado reiteró a “los conservadores” no tener miedo al pueblo ni a sus decisiones, como en las elecciones que han votado a favor del partido guinda, y participen en la consulta, ya que es una acción que también votaron en las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Delgado acusó al INE de ocultar fondos del presupuesto(Foto: Twitter/@CiroMurayamaINE)

En tanto, el pasado 8 de febrero, Delgado Carrillo acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “ocultar” más de 500 millones de pesos con el objetivo de obstaculizar la consulta de Revocación de Mandato.

Durante conferencia de prensa junto al secretario de Difusión y Comunicación, Diego Hernández, y el diputado Mario Rafael Llergo Latournerie, representante del partido guinda en el INE, indicó que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el INE aseguró tener 2 mil 091 millones de pesos para realizar la consulta.

Sin embargo, continuó, al órgano “se les extraviaron” cerca de 500 millones de pesos, pues en la nueva sesión y sin justificar la reducción, informaron que sólo contaban con mil 566 millones.

“Faltan 524 millones de pesos (...) Sigue el INE tratando de obstaculizar este derecho constitucional que tienen las y los mexicanos”

Mario Delgado indicó que al órgano electoral “se les extraviaron” cerca de 500 millones de pesos (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el líder morenista, la reducción dificulta el ejercicio al permitir ubicar la tercera parte de las casillas y no garantiza que el resultado sea vinculante; asimismo, no promueve la difusión para la participación ciudadana, dejando en evidencia que “el INE es comparsa de la derecha que no quiere que el pueblo se empodere en la democracia”.

“El INE ha puesto muchos pretextos, el gobierno federal le demostró que si seguía las reglas de austeridad que se aplican en el gobierno de la República, podían tener ahorros de más de 3 mil millones de pesos y realizar el ejercicio completo, como lo señala la Ley Federal de Revocación de Mandato (LRM)”, destacó.

En tanto, el diputado Mario Llergo presentó los tres resolutivos, dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y uno de la Suprema Corte, donde se notificó que el INE cuenta con 2 mil 091 millones de pesos para realizar la Revocación de Mandato.

