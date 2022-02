AMLO volvió a criticar conquista de España a pueblos indígenas; negó que sean “civilizatorias”

(Foto: Captura de pantalla)

Una vez más, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denotó su inconformidad por la violencia que pueblos indígenas sufrieron durante y posterior a la conquista que España realizó en México hace 500 años.

Luego de la polémica por sugerir una “pausa” en las relaciones con el país europeo, el mandatario aseveró que los pueblos yaquis fueron de los “más reprimidos, maltratados y exterminados”; esto, sin demeritar el sufrimiento que otras culturas sufrieron de igual manera.

En ese tenor, reprobó la adjudicación de “civilizatorias” que algunas teorías confieren a los episodios históricos de conquistas: “Ellos traen la civilización negando las culturas y civilizaciones de pueblos conquistados”, denotó.

“El propósito de las invasiones siempre es el mismo, en todo el mundo, la colonización significa arrebatar tierra y territorios (...) con la endeble justificación de que esas conquistas son ‘civilizatorias’”.

Cabe recordar que una de las mayores fricciones que Andrés Manuel sostuvo con la nación del viejo continente fue a raíz de la solicitud de perdón que el Gobierno mexicano hizo llegar a España por “los abusos cometidos durante la invasión”.

Tanto así que, incluso, envió cartas diplomáticas con el exhorto al gobierno español y a la Iglesia Católica, a la cual también le habría adjudicado la supuesta ex comunión de los llamados Padres de la Patria: Miguel Hidalgo y José María Morelos.

Bajo ese sentido, el tabasqueño manifestó que los efectos de la aquella represión a las comunidades también forjaron los actos discriminatorios y clasistas que, comentó, aún se hacen presentes en la actualidad contra las y los indígenas.

“Es una vergüenza decir que en la actualidad todavía hay racismo. No de manera abierta, pero el mayor racismo es el soterado, el que no se expresa (...) No hablar de razas. Eso no existe. Hablar de culturas. Hacer justicia”, comentó en conferencia desde Sonora.

