Mario Delgado acusó al INE de “ocultar” 524 millones de pesos para la Revocación de Mandato

Mario Delgado acusó al INE de “ocultar” más de 500 millones de pesos con el objetivo de obstaculizar la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Archivo)

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “ocultar” más de 500 millones de pesos con el objetivo de obstaculizar la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante conferencia de prensa junto al secretario de Difusión y Comunicación, Diego Hernández, y el diputado Mario Rafael Llergo Latournerie, representante del partido guinda en el INE, Delgado Carrillo indicó que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el INE aseguró tener 2 mil 091 millones de pesos para realizar la consulta.

Sin embargo, continuó, al órgano “se les extraviaron” cerca de 500 millones de pesos, pues en la nueva sesión y sin justificar la reducción, informaron que sólo contaban con mil 566 millones.

“Faltan 524 millones de pesos (...) Sigue el INE tratando de obstaculizar este derecho constitucional que tienen las y los mexicanos”

Delgado Carrillo indicó que ante la Suprema Corte el INE aseguró tener 2 mil 091 millones de pesos para realizar la consulta (Foto: Twitter/mario_delgado)

De acuerdo con el líder morenista, la reducción dificulta el ejercicio al permitir ubicar la tercera parte de las casillas y no garantiza que el resultado sea vinculante; asimismo, no promueve la difusión para la participación ciudadana, dejando en evidencia que “el INE es comparsa de la derecha que no quiere que el pueblo se empodere en la democracia”.

“El INE ha puesto muchos pretextos, el Gobierno federal le demostró que si seguía las reglas de austeridad que se aplican en el gobierno de la República, podían tener ahorros de más de 3 mil millones de pesos y realizar el ejercicio completo, como lo señala la Ley Federal de Revocación de Mandato (LRM)”, destacó.

En tanto, el diputado Mario Llergo presentó los tres resolutivos, dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y uno de la Suprema Corte, donde se notificó que el INE cuenta con 2 mil 091 millones de pesos para realizar la Revocación de Mandato.

Al realizar sin explicación alguna el ajuste del presupuesto, el INE está mintiendo a la Sala Superior del Poder Judicial y a la SCJN (Captura de pantalla: Youtube/INE)

Por ello, dijo, al realizar sin explicación alguna el ajuste del presupuesto, se está mintiendo a la Sala Superior del Poder Judicial y a la SCJN, además de incumplir con el resolutivo de este poder al ordenar la organización de la consulta con una proyección económica de este organismo.

“Nos quedan a deber casillas, se aplican los 524 millones de pesos, que no sé donde están o por qué los ocultan, se pueden instalar alrededor de 27 mil casillas, junto con las 57 mil que ya se aprobaron, es decir, más de 84 mil casillas”

Cabe recordar que el pasado viernes 4 de enero, el Instituto Electoral informó que para la organización de la Revocación de Mandato se cuenta actualmente con un presupuesto de un millón 567.4 mil pesos, en virtud de la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de proporcionar recursos adicionales por un millón 738.9 mil pesos.

El INE informó que para la Revocación se cuenta con un presupuesto de un millón 567.4 mil pesos (Foto: Twitter/INEMexico)

Para llegar al monto, el INE explicó que ha realizado diversos esfuerzos, “generando el mayor número de recursos disponibles (un millón 567.4 mil pesos) y reduciendo en 524 millones de pesos el costo del ejercicio originalmente calculado, mismos que conjuntamente representan un esfuerzo por parte del INE de dos millones 091.4 mil pesos”.

Asimismo, el órgano indicó que el número de casillas se determinará conforme a los recursos y utilizando como referencia no el 100% de las secciones electorales, sino un esquema de unidades territoriales similar al que se utilizó en la Consulta Popular de agosto pasado.

“Esto nos arroja una cifra preliminar de 57 mil 377 casillas; las 57 mil 77 instaladas en la Consulta Popular, más 300 casillas especiales, una por distrito electoral; con lo que se da cobertura, aunque ésta sea limitada, a todo territorio nacional”, argumentó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

