Riva Palacio sobre conflicto de interés entre AMLO y su hijo: “Oportunidad para demostrar que no es como EPN”

José Ramón López Beltrán (Foto: Facebook)

En fechas recientes dieron a conocer que tanto el hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, habitan una mansión en Texas, Estados Unidos, lo que causaría un conflicto de interés con el gobierno de México y empresas petroleras.

A través de una extensa investigación, el portal Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelaron la vida de lujos que mantiene y presumen la familia del hijo del presidente de México, supuestamente a contracorriente con la Austeridad Republicana que sostiene la Cuarta Transformación.

El tema ha causado una serie de críticas en contra de Ramón López y Carolyn Adams por parte de los políticos de oposición, misma en la que ha salido duramente golpeado Andrés Manuel López Obrador.

Tal es el caso de Raymundo Riva Palacio, periodista quien en su más reciente columna para Ejecentral, refirió que si AMLO desea cumplir con su promesa de combatir la corrupción y la impunidad en su sexenio, deberá “tomar acciones que probablemente afecten a su hijo José Ramón y a su espora Carloyn Adams”.

El periodista mexicano, Raymundo Riva Palacio aseguró que se trata de una gran oportunidad para demostrar que AMLO no es igual que EPN EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo

De acuerdo con el columnista, hay en la transacción un evidente conflicto de interés, lo que lo llevó a preguntarse “si esa operación inmobiliaria se dio de la misma manera como las empresas de Hinojosa obtuvieron contratos con gobiernos estatales: por su cercanía con el presidente”.

Aseguró, además, que el simple hecho de rentar la casa de un directivo de la empresa Baker Hughes que sostiene negocios con Pemex, era una razón de peso para no hacer la transacción de dicho inmueble millonario.

En este sentido, consideró que Carolyn Adams, nuera del presidente, se benefició de la relación que mantiene con la familia presidencial, al igual que a sus negocios, e incluso estaría relacionado indirectamente José Ramón.

“... Puede no haber participado de negociaciones que pudo haber hecho su esposa, pero no podía extraerse de lo que su apellido y condición significa”, escribió el periodista mexicano.

Carloyn Adams y el hijo de AMLO viven en una casa en el estado de Texas, Estados Unidos con evaluación de aproximadamente 7.6 millones de pesos según la investigación de MCCI y Latinus (Foto: Intagram / @carolyn121212 )

Entre los supuestos negocios que habría beneficiado el Gobierno de México, el columnista destacó la cesión de 2.5 hectáreas de la isla Holbox a una empresa que tiene dentro de sus filiales a otra de corte petrolero donde trabajó Carolyn Adams.

En este sentido, aseguró que pedir que se investigue la situación de su hijo como si se tratase de una persona más, no es la solución más eficaz para terminar con los rumores de presunta corrupción que han caído sobre su familia en los últimos días.

Al contrario, sentenció, hay un conflicto de interés, pero podría llegar a resolverse “revocando la cesión de tierras en Holbox y revisando los contratos de Baker Hughes con la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Piensa en que no lo comparen con Peña Nieto, no en resolver el conflicto de interés existente”, escribió. “Si en efecto, como afirma López Obrador, no es igual que Peña Nieto, esta es una muy buena oportunidad para demostrarlo”, concluyó Raymundo Riva Palacio.

AMLO pidió que se investigue a su hijo como a cualquier otra persona (Foto: Presidencia)

No ha sido el único que se sumó a la petición de aclarar la situación; el fechas recientes, la senadora panista Xóchitl Gálvez aseguró que denunciará al primogénito de López Obrador ante las autoridades de Estados Unidos para que investiguen el caso como un posible soborno por parte de Baker Hughes.

La también senadora Lilly Téllez aseguró que propondrá una Comisión Especial que investigue las presuntas conductas delictivas en la que habría podido incurrir José Ramón y su esposa, Carolyn Adams.

