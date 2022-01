Gabriel Quadri fue expulsado de un programa extranjero en plena transmisión

Gabriel Quadri ha sido señalado de propagar discursos de odio en contra la de la comunidad transexual en México (Foto: Twitter/@g_quadri)

El diputado federal por parte de la coalición Va por México, Gabriel Quadri de la Torre, fue expulsado de un programa extranjero en plena transmisión debido a que en su intervención había un “discurso de odio” en contra de la comunidad transexual en México.

Durante el foro virtual del programa Hablando de se entiende la gente de la cadena televisiva CNN, conducido por el periodista Camilo Egaña, el excandidato presidencial por el extinto partido Nueva Alianza se encaró con la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salma Luévano, en donde se habló de las polémicas declaraciones que emitió Quadri de la Torre a través de su cuenta de Twitter en días pasados.

“Me dan miedo abrir las plataformas de lo medios porque si no es en un estado es en otro que han estado matando a mis hermanas. Efectivamente, el cabello crece y la vida no regresa. Esto lo hice en manera de protesta y sororidad para todas esas víctimas que han muerto por estos crímenes de odio. Somos seres humanos y somos como todas todos y todes y tenemos los mismo derechos”, declaró Salma Luévano.

E periodista Camilo Egaña pidió que cortaran la transmisión de Gabriel Quadri (Foto: Captura de pantalla)

Tras la intervención de la diputada morenista, el panista negó que reproduzca un discurso de odio y aseguró que lo único que ha dicho es que la ideología trans “deshumanizar y cosificar a la mujer”. Aunado a ello, criticó que Luévano se rapara debido a sus declaraciones.

Ante ello, Egaña cuestionó a Gabriel Quadri de los riesgos que pueden traer sus publicaciones en dicha red social, ya que su postura laboral es crucial en el ejercicio legislativo en el país.

“¿Usted cree que de verdad vale la pena que gente como la señora Salma tenga que aguantar las envestidas y los zarpazos de personas como usted? Que un chavito de 15 años que está haciendo su transición hacia el otro sexo, o hacia el que él quiera ser, se mate porque no es aceptado por personas como usted que están en el poder. ¿Por qué le molesta tanto la diferencia, señor Quadri?”, cuestionó Egaña al diputado.

El diputado ha generado polémica en redes sociales por su postura sobre la comunidad LGBTTTIQ+ (Foto: Twitter/ @g_quadri)

La respuesta de Gabriel Quadri hizo que el periodista estallara y le pidiera al diputado panista que se informara, situación que hizo enfurecer al excandidato presidencial pues aseguró que lo invitaron para ser insultado. Por tal motivo, Egaña pidió que fuera sacad del aire.

“Si usted viene a propagar su discurso de odio este no es el canal, váyase a otro canal, a Tepito televisión, a lo mejor en Tepito televisión usted tiene un espacio, aquí no”, sentenció el periodista.

Pese a que muchos personajes de la esfera política en México, actores, activista y usuarios de redes sociales celebraron la decisión de Egaña, tacharon sus declaraciones de clasista, por hacer referencia de uno de los barrios más populares en la Ciudad de México.

Tal fue le caso de el actor Tenoch Huerta, quien fuera de su labor dentro de los sets de grabación ha emprendido una carrera como activista en contra del racismo y clasismo en el país, celebró la decisión de Egaña.

Tenoch Huerta celebró la postura de Camilo Egaña (Foto: EFE/Prensa Tenoch Huerta)

“Amo los finales felices... pero lo triste es que eso sucedió en Estados Unidos y en México los hacemos diputados, senadores, gobernadores, influencers, millonarios e ídolos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. “Ojalá existiera Tepito TV con contenido ching*n de gente que no vive en zonas excluyentes y de todos los colores”, añadió en otra publicación.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió que retiraran de su cargo a Quadri de la Torre.

“Se debe desaforar y retirar al diputado @g_quadri por su discurso de odio y discriminación, en este México no podemos tolerar que una persona así de impresentable sea un representante popular”, sentenció el dirigente del partido guinda.

