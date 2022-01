Mariana Rodríguez “adoptó” a un bebé por un fin de semana

Mariana Rodríguez sorprendió a sus seguidores al compartir que pasará el fin de semana con Emilio (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

Tras haber perdido un embarazo en 2020, Mariana Rodríguez Cantú, primera dama de Nuevo León, compartió en redes sociales cómo ha sido su experiencia como madre al lado del gobernador Samuel García, esto luego de haber solicitado un permiso especial para pasar un fin de semana con uno de los menores del DIF Capullos.

La famosa pareja ha compartido con fotografías y video cómo está siendo su vida como padres primerizos por sólo este 14, 15 y 16 de enero con uno de los bebés refugiados en el DIF, mismo con el que en varias ocasiones Mariana y Samuel han evidenciado su buena relación.

La influencer nuevamente acaparó la atención de los internautas al anunciar el viernes 14 a través de su cuenta de Instagram que, tras haber formado un vínculo fuerte con uno de los menores que se encuentran en el centro del DIF (Desarrollo Integral Familiar) Capullos, donde ella trabaja, solicitó un permiso de convivencia familiar para que ella y el gobernador de Nuevo León pasen este fin de semana con el niño.

Los seguidores de la pareja los han llenado de comentarios pidiéndoles que adopten a Emilio (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Rodríguez desde semanas atrás había compartido cómo desde su llegada tuvo un vínculo especial con Emilio, un bebé que sufre de esquizencefalia de labio derecho abierto, una hernia umbilical y antecedentes de crisis, Mariana no especificó de qué tipo.

Mariana comentó que por el momento no puede pedir el permiso de acogimiento debido a que no cuenta con la capacitación requerida. Este tipo de permiso se otorga cuando una familia está capacitada para dar protección a los infantes y adolescentes, además de cuidarlos y atenderlos, según explica el DIF en su sitio web.

No obstante, aseguró que ella estará dentro de las primeras capacitaciones que se realicen este año para el acogimiento familiar, las cuales espera que comiencen en la última semana de enero.

Rodríguez mostró que el niño partió del DIF con un conjunto de Club Tigres y con tenis de color naranja fosforescentes, recordando su ya famoso “fosfo fosfo”.

Rodríguez compartió que, de ser posible, se integrará a las capacitaciones de acogimiento del DIF (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Samuel García compartió con sus seguidores a través de stories cómo fue la llegada de Emilio a su casa, así como Mariana subió videos las primeras comidas que tuvieron juntos y los cuidados que está teniendo con el menor.

El gobernador de Nuevo León también comentó que tuvieron que despertar a la 1:30 debido a que el bebé comenzó a llorar y ambos lo tranquilizaron hasta que nuevamente se quedó dormido. Sin embargo, a las 6:00 horas de nueva cuenta tuvieron que despertar para darle a Emilio el medicamento que toma diario.

Como acostumbra la influencer, este sábado no solo ella se vistió con sus mejores prendas, sino también procuró que el niño utilizara un outfit que García se encargó de presumir en redes sociales.

Además de la pareja, al cuidado de Emilio se ha sumado la madre de Mariana.

Desde hace varias semanas atrás, la primera dama ha compartido imágenes del especial vínculo que tiene con el bebé (Foto: Instagram/@samuelgarcias)

Pese a que Rodríguez en un principio rechazó estar al frente del DIF, desde el pasado julio se ha involucrado en diferentes actividades del Sistema del Desarrollo Estatal de la Familia en Nuevo León como titular de la oficina Amar a Nuevo León. Constantemente está compartiendo en redes sociales los cambios que ha impulsado en Capullos.

Fue en mayo de 2020 que la pareja anunció la lamentable pérdida del bebé que estaban esperando. Mariana informó que todo comenzó con un grave sangrado. La influencer y el gobernador ya habían comenzado las compras para su futuro hijo.

En su mensaje también compartieron que la pérdida se debió a causas naturales, sin embargo, ambos lamentaron mucho lo sucedido. Rodríguez compartió unas palabras para su bebé: “Me duele saber que no nos conoceremos, que no te tendré en mis brazos, pero sé que me vas a cuidar desde allá arriba y que nos vas a mandar a un hermanit@ pronto”.

