Mariana Rodríguez recibió un golpe en la cara en DIF de Nuevo León: “Me reiniciaron”

Mariana Rodríguez recibió un golpe en la cara por parte de uno de los niños de los centros Capullo del DIF de Nuevo León Video: Twitter/@RuidoEnLaRed

Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León, recibió un un golpe en la cara mientras jugaba con uno de los niños de los centros Capullos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Nuevo León.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del gobernador del estado, Samuel García, compartió algunos videos de su visita el pasado 10 de enero a un centro Capullo, donde destacó el momento en que uno de los menores le pega con la palma derecha en la cara.

En el audiovisual se observa a la también influencer sentada en el suelo con un bebé en brazos y proyectando una lámpara de juguete en la pared, mientras que el menor se encontraba de pie tratando de arrebatarle el juguete. “Ey, Nacho no”, se escucha decir a Rodríguez antes de que el niño le diera un manotazo en el rostro.

Mariana Rodríguez compartió algunos videos de su visita el pasado 10 de enero a un centro Capullo (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

En su red social, la primera dama de la entidad explicó que previo al golpe estaban jugando con una lámpara que proyecta estrellas en la pared, y Nacho se peleaba con Iker, otro de los niños del centro, por ella, por lo que le llamó la atención e instantes después le dio un manotazo en la cara.

“Estábamos jugando bien con la lámpara de las estrellas y se estaba peleando con Iker, empujándolo. Entonces le digo: Hey, no. Y pum, me pega aquí en la frente”, relató.

En sus historias de Instagram, Rodríguez contó que hubo regaño “a la medida” para “Nachito”, sin embargo, subrayó que el menor tiene problemas de conducta, ya que en la hora de la comida tiró sus cubiertos y aventó a la joven empresaria para que no le diera de comer.

“Gajes del oficio, me dolió mucho para que les miento… tanto emocionalmente como de dolor… patrones que hay que romper”

Rodríguez contó que hubo regaño “a la medida” para “Nachito” (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

En otra de sus historias bromeó sobre la situación al señalar que la “reiniciaron” tras el golpe y compartió un audio alusivo al reinicio de Windows XP: “Me ‘reiniciaron’, si me dolió, hasta me dieron ganas de llorar, pero me dolió más en lo emocional, estos son los patrones que debemos de cambiar en estos niños”.

Poco después, Mariana Rodríguez aseguró que se “desvivirá” por cambiar el destino de los 300 niños que hay en la institución, pues declaró que lo ocurrido duele “al ver una realidad que existe en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo”, la cual, afirmó, no se resolverá en los dos meses y medio que llevan en el gobierno de Nuevo León.

La titular de Amar a Nuevo León indicó que todos los niños deben recibir el amor y entender que merecen ser amados también, por lo que se debe cambiar y romper patrones.

Rodríguez bromeó sobre la situación al señalar que la “reiniciaron” tras el golpe (Foto: Instagram/@marianardzcantu)

“Que los golpes no son la solución, que los insultos no son la manera correcta de defendernos, que son más de lo que piensan y que en esta vida ellos toman la decisión del rumbo de su vida”, escribió en una publicación.

Finalmente reiteró que seguirá visitando los centros Capullos para “enseñarles lo más que pueda, porque con cambiar una vida cumplí mi misión”.

“AMAR a Nuevo León es AMAR a nuestros niños, niñas y adolescentes, y por ende, nuestro futuro”

