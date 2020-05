La triste despedida de la influencer Mariana Rodríguez y el senador Samuel García a su bebé

La pareja conformada por la influencer Mariana Rodríguez y el senador Samuel García informaron sobre la pérdida de su bebé, el cual anunciaron que esperaban hace un mes. Rodríguez publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

Mariana Rodríguez escribió en su perfil de Instagram que desde el miércoles comenzó a tener un sangrado que finalmente llevó a la pérdida del embarazo. En la publicación mostraba una imagen en la que compartía los regalos que la pareja había comprado para su bebé:

Rodríguez Cantú informó que la doctora con la que estaban haciendo el seguimiento de su embarazo les aclaró que se dio por complicaciones naturales y no fue por algún error de la pareja.

La doctora nos explicó, a mí y a mi esposo, lo que había visto, pero también nos dijo algo que me tranquilizó: ‘Quiero que sepan que <b>no fue nada que hicieron o que dejaron de hacer, simplemente, cuando las cosas no vienen bien, el cuerpo es sabio y hace lo que tiene que hacer</b>’.

Mariana dedicó unas palabras a su bebé, que compartió en un comentario :

A mi bebé: me duele saber que no nos conoceremos, que no te tendré en mis brazos, pero sé que me vas a cuidar desde allá arriba y que nos vas a mandar a un hermanit@ pronto.