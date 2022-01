Caso Cuauhtémoc Blanco: los nuevos detalles sobre la maraña que vincula a políticos con narcos en Morelos

La imagen fue tomada presuntamente a finales de enero y principios de febrero del 2019 (Foto: Cortesía|El Sol de México)

Desde que se publicara una polémica fotografía de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, con tres cabecillas narco de la entidad, poco a poco han ido a saliendo a la luz más detalles sobre la compleja red de corrupción que involucra tanto a líderes políticos como a criminales.

Uno de los retratados al lado de Blanco, Raymundo Castro Salgado, el Ray, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la parte oriental del estado, mantenía un control total en el municipio de Yautepec, así como en Cuautla, Ayala y Yecapixtla.

Durante los años en que El Ray mantuvo cierta hegemonía criminal, el gobernador de Yautepec era el actual diputado del Panal, Agustín Alonso Gutiérrez. Sin embargo, tras las últimas elecciones Alonso Gutiérrez le cedió el poder a su padre, Agustín Cornelio Alonso Mendoza (exalcalde de Yautepec hasta en dos ocasiones), quien esta semana declaró que “no sabe qué fueron a hacer” a la iglesia Asunción, donde fue tomada la polémica fotografía, Blanco y los tres criminales.

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos (Foto: Cuartoscuro)

“Bueno, como alcalde yo he acudido a la iglesia; como feligrés, la verdad no tengo ninguna opinión en contra, ya que no sabemos qué fueron hacer”, expresó y aseguró que él “nunca” se ha tomado fotos con supuestos criminales. “Me he sacado muchas fotos, con políticos, con la gente del pueblo pero con la mayoría de gente que conozco”.

El Ray fue detenido en mayo de 2019 en un hotel de Puebla, poco después de escapar con vida de un atentado que se llevó a cabo en el restaurante de mariscos Los Estanques, de la ciudad de Cuautla. En octubre de 2019 fue asesinado en una supuesta riña en el Centro de Reinserción Social Morelos.

De acuerdo con las investigaciones que derivaron en su captura, citadas por el periodista Héctor de Mauleón, El Ray era “dueño” del territorio en donde la foto con el gobernador Blanco fue tomada, al punto que su gente le apodaba también El Presi, en alusión a que él era el presidente no oficial de los municipios que tenía bajo su control.

Sicarios de su organización detenidos por las autoridades se han referido al contubernio criminal que estableció con alcaldes, a los que pagaba un porcentaje de los recursos que obtenía, entre otras cosas, por los “cobros de piso”.

La Jefa (derecha) fue capturada el pasado 6 de noviembre en Morelos. Se le ha vinculado con varios políticos (Foto: Especial)

Precisamente en Yautepec fue arrestada en noviembre pasado Esther Yadira Huitrón, operadora y publirrelacionista de Guerreros Unidos/CJNG, y hermana de la presidenta estatal del Partido Redes Sociales Progresistas. Uno de sus teléfonos tenía guardada la polémica foto de Blanco al lado de los tres jefes criminales.

En octubre pasado ocurrió en el Congreso de Morelos un fuerte enfrentamiento verbal entre el comisionado estatal de seguridad, José Arturo Ortiz Guarneros, y el diputado del Panal y exalcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez. El diputado pidió la renuncia de Ortiz Guarneros ante las cifras de la inseguridad en Morelos.

La discusión fue subiendo de tono. El comisionado de seguridad replicó al fin que había entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) información relevante sobre las complicidades, los pactos con la delincuencia organizada establecidos por narcopolíticos de Morelos.

Uno de los destinatarios del mensaje era Agustín Alonso Gutiérrez (otro era el senador Ángel García Yáñez, al que se ha relacionado sentimentalmente con Esther Yadira Huitrón y al que una narcomanta acaba de atribuir la autoría de la narcomanta dirigida en contra de Cuauhtémoc Blanco la semana pasada).

Fuentes de seguridad confirmaron la existencia de fotografías en las que aparece la esposa del Ray al lado de la esposa del exalcalde de Yautepec. Al mismo tiempo, por el álbum fotográfico de Esther Yadira desfilan alcaldes, regidores, diputados y candidatos.

