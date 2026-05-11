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¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

El programa, producido por HotSpanish, se consolidó como el fenómeno digital del año

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Sol León se convirtió en la gran ganadora de La Mansión VIP luego de imponerse en una final que reunió a millones de espectadores.

Sol León enfrenta acusaciones de trampa tras ganar la final de La Mansión VIP el pasado domingo 10 de mayo de 2026, en una gala transmitida en vivo por YouTube ante millones de espectadores.

El cuestionamiento central surge porque la influencer, además de ser participante, fue patrocinadora oficial del reality show con su marca Sol Beauty and Care.

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Transmisión rompe récord y revela nuevo formato de premiación

Durante la final, la audiencia conectada superó los 2 millones de usuarios y llegó a 4 millones de visualizaciones simultáneas en el momento del anuncio del top tres.

El programa, producido por HotSpanish, se consolidó como el fenómeno digital del año. La premiación se distinguió por depender del dinero recaudado a través del superchat de YouTube, un método que permitió a los seguidores enviar mensajes pagados cuyo monto se sumó al resultado final.

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Sol León, con expresión preocupada, viste un top negro de lentejuelas y guantes de encaje, sosteniendo un sobre frente a un fondo azul y naranja.
Con un gesto serio, Sol León sostiene un sobre mientras las sospechas de trampa empañan su victoria en La Mansión VIP, desatando un escándalo en el mundo del entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última etapa reunió a Katy Cardona, Maza Clan y Sol León como finalistas. Cardona fue la primera eliminada en la gala. HotSpanish reconoció la conexión de la influencer colombiana con el público mexicano al señalar: “La gente de nuestro país te ha adoptado”.

Patrocinio y conflicto de interés

El origen de la controversia radica en el doble papel de Sol León dentro de La Mansión VIP. Su empresa de fajas fue patrocinador principal desde la primera temporada. A lo largo de las semanas, León regaló productos de su línea a otras integrantes y participó en dinámicas promocionales dentro del programa.

Esta situación detonó señalamientos de fraude y conflicto de interés. Tanto otros participantes como parte de la audiencia sugirieron que el resultado habría estado arreglado en favor de León. Las acusaciones se intensificaron en redes sociales tras la final, señalando que la influencer habría contado con ventajas por su rol como patrocinadora.

En distintas ocasiones dentro de la casa, León pidió respeto para su marca, asegurando: “Una cosa es mi comportamiento como participante y otra mi negociación como empresaria para estar aquí”. La frase se viralizó entre los seguidores y detractores del reality.

Sol León, una mujer de cabello negro liso y blazer blanco, sonríe ampliamente con maquillaje notorio y labios rojos, levantando su mano izquierda
Sol León posa sonriente, revelando que el momento coincidió con el cumpleaños de su hija, otorgándole un significado especial. (La Mansión VIP)

Reacción al triunfo y destino del premio

Al confirmarse su victoria, Sol León reaccionó visiblemente conmovida. El momento se hizo viral por coincidir con el cumpleaños de su hija. La producción entregó el cheque simbólico de 2 millones de pesos mientras la creadora de contenido se arrodilló y besó el piso de la mansión.

León anunció que donará el premio, aunque no detalló el destino específico. La decisión fue interpretada por algunos como un intento de atenuar las críticas sobre su supuesto beneficio por ser patrocinadora.

Críticas al sistema de votación y próximos planes del reality

El mecanismo de elección basado en superchats, en lugar de una votación abierta o gratuita, también ha sido cuestionado. Detractores argumentan que el formato favorece a quienes pueden movilizar mayores cantidades de dinero, ya sea por seguidores o por recursos propios.

La final sirvió para confirmar la continuidad del formato. HotSpanish anunció que la segunda temporada de La Mansión VIP iniciará en agosto o septiembre. El creador cerró la transmisión diciendo: “Prepárense para una nueva edición”.

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