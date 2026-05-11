México

Autoridades argentinas trasladan a Fernando Farías Laguna, excontralmirante mexicano vinculado a red de “huachicol fiscal”, a prisión federal

El Servicio Penitenciario Federal realizó el operativo como parte de acciones contra el crimen organizado y el contrabando de hidrocarburos

Guardar
Google icon
Las autoridades argentinas señalaron que la operación se enmarca en las acciones orientadas al combate del crimen organizado transnacional. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
Las autoridades argentinas señalaron que la operación se enmarca en las acciones orientadas al combate del crimen organizado transnacional. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

El Servicio Penitenciario Federal de Argentina (SPF) realizó el traslado de Fernando Farías Laguna, identificado como excontralmirante de la Marina de México y señalado por autoridades como presunto integrante de la organización criminal conocida como “Los Primos”.

De acuerdo con la información oficial, el exmando naval es investigado por su posible participación en una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, identificada como “huachicol fiscal”, una modalidad vinculada al contrabando de combustibles mediante esquemas de evasión y simulación comercial.

PUBLICIDAD

Las autoridades argentinas señalaron que la operación se enmarca en las acciones orientadas al combate del crimen organizado y al fortalecimiento del control sobre actividades de contrabando transnacional.

El traslado de Farías Laguna forma parte de los procedimientos judiciales en curso y de los mecanismos de cooperación internacional entre autoridades, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de la estructura presuntamente vinculada al tráfico ilícito de combustibles.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones del traslado ni sobre las etapas posteriores del proceso judicial que enfrentará el excontralmirante mexicano en el extranjero.

Temas Relacionados

Huachicol fiscalFernando Farías LagunaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pablo Lemus exige no tocar el Calendario Escolar de la SEP en Jalisco: “Que modifiquen el de la CDMX”

El gobernador de Jalisco rechazó el recorte al ciclo escolar 2025-2026 y pidió al gobierno federal respetar el calendario oficial de la SEP

Pablo Lemus exige no tocar el Calendario Escolar de la SEP en Jalisco: “Que modifiquen el de la CDMX”

BTS en México: la SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos durante la gira “ARIRANG 2026”

El despliegue de seguridad se mantuvo durante los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofreció los días 7, 9 y 10 de mayo

BTS en México: la SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos durante la gira “ARIRANG 2026”

Américo Villarreal sale al paso de rumores sobre restricciones para ingresar a Estados Unidos: “Sí tengo visa”

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró contar con visa estadounidense vigente en medio de la ola de revocaciones a políticos de Morena

Américo Villarreal sale al paso de rumores sobre restricciones para ingresar a Estados Unidos: “Sí tengo visa”

Cuál es la manera de proteger el colon del café sin medicamentos, pero sí estimulando el movimiento intestinal

El consumo moderado es esencial para evitar efectos secundarios como la diarrea o la sobreestimulación intestinal

Cuál es la manera de proteger el colon del café sin medicamentos, pero sí estimulando el movimiento intestinal

Avena trasnochada de pastel de chocolate: desayuno cremoso con esencia de postre saludable

Una propuesta nocturna que convierte ingredientes simples en una mezcla cremosa con sabor inspirado en un clásico de repostería

Avena trasnochada de pastel de chocolate: desayuno cremoso con esencia de postre saludable
MÁS NOTICIAS

NARCO

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

Madres indígenas desplazadas en Guerrero exigen a Sheinbaum seguridad tras ataques de Los Ardillos: “No queremos más palabras vacías”

Tigres, armas y vehículos, los lujos que hallaron en la casa del operador de “El Señor de los Buques”, líder de una célula del Cártel de Noreste

ENTRETENIMIENTO

BTS en México: la SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos durante la gira “ARIRANG 2026”

BTS en México: la SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos durante la gira “ARIRANG 2026”

Roberto Gómez Fernández aclara si Florinda Meza y Lucía Méndez lo han llevado a tribunales por ‘Sin querer queriendo’

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan tras su divorcio: este es el mensaje que dejó en shock a sus fans

¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

DEPORTES

Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

Turco Mohamed arremete contra calendario de la Liga Mx tras eliminación de Toluca

Árbitros del Mundial 2026: quiénes son los designados por la FIFA y cómo fueron seleccionados

Visa electrónica para México: conoce cuáles son los cuatro países que pueden obtenerla este 2026

América y Monterrey se enfrentarán en la final de la Liga Mx Femenil