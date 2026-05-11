Autoridades argentinas trasladan a Fernando Farías Laguna, excontralmirante mexicano vinculado a red de “huachicol fiscal”, a prisión federal

Las autoridades argentinas señalaron que la operación se enmarca en las acciones orientadas al combate del crimen organizado transnacional. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

El Servicio Penitenciario Federal de Argentina (SPF) realizó el traslado de Fernando Farías Laguna, identificado como excontralmirante de la Marina de México y señalado por autoridades como presunto integrante de la organización criminal conocida como “Los Primos”.

De acuerdo con la información oficial, el exmando naval es investigado por su posible participación en una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, identificada como “huachicol fiscal”, una modalidad vinculada al contrabando de combustibles mediante esquemas de evasión y simulación comercial.

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Las autoridades argentinas señalaron que la operación se enmarca en las acciones orientadas al combate del crimen organizado y al fortalecimiento del control sobre actividades de contrabando transnacional.

El traslado de Farías Laguna forma parte de los procedimientos judiciales en curso y de los mecanismos de cooperación internacional entre autoridades, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de la estructura presuntamente vinculada al tráfico ilícito de combustibles.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones del traslado ni sobre las etapas posteriores del proceso judicial que enfrentará el excontralmirante mexicano en el extranjero.