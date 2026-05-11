El caso de Carolina Flores revela participación de supuestos cómplices de Erika “N”

Erika N, principal sospechosa del crimen de Carolina Flores. (Infobae México / Jesús Avilés)

A casi tres semanas del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, la investigación sobre la fuga de Erika “N” abrió nuevas líneas relacionadas con posibles actos de encubrimiento y apoyo económico mientras permanecía prófuga en Venezuela.

La principal sospechosa del crimen, detenida recientemente en Caracas, habría mantenido contacto constante con familiares y con su hijo Alejandro Sánchez después del asesinato ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Cartas y depósitos revelan posible red de apoyo

La creadora de contenido colombiana conocida como “La Parcera Justin”, quien asegura tener acceso a documentos hallados en dispositivos electrónicos de Erika “N”, afirmó que la mujer recibía dinero de sus hermanos para mantenerse escondida en un fraccionamiento residencial de lujo en Venezuela.

“Le enviaba cartas a su hijo y estas cartas fueron incautadas en su teléfono y una tablet (…) Mantenía comunicación con su hijo y también con sus hermanos que le seguían enviando dinero a Venezuela”.

Según esa versión, Erika “N” escribió al menos cinco cartas: cuatro dirigidas a su hijo y una más a su hermana. Los mensajes habrían sido redactados en una tablet y enviados mediante fotografías tomadas con celular.

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En uno de los textos, la mujer describió su situación tras escapar de México: “Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”.

Una creadora digital se dirige a la cámara presentando información. Detrás de ella, se observa un documento con texto y una fecha del 16 de abril de 2020, junto a la fotografía de una mujer mayor. La creadora digital @LAPARCERAJOSTIN2 difunde detalles sobre una nota supuestamente escrita por Erika N, relacionada con el crimen de la exreina de belleza Carolina Flores. La nota, a la cual tuvo acceso el CPNB, contiene información sobre el caso.

Erika “N” habló sobre el crimen en los escritos

Los documentos también exponen presuntos conflictos previos entre Carolina Flores y su suegra. Erika “N” afirmó sentirse desplazada por decisiones relacionadas con el bebé de la pareja y por restricciones dentro del hogar.

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“Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme”, escribió en otra de las cartas.

En otro fragmento sostuvo que la agresión ocurrió tras una discusión y afirmó: “El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”.

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Hasta ahora, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ni autoridades venezolanas han confirmado oficialmente la autenticidad de esos escritos.

El caso por la muerte de Carolina Flores continúa bajo seguimiento internacional mientras las autoridades mexicanas y venezolanas gestionan los procedimientos judiciales y diplomáticos pertinentes (Redes/Carlos Jiménez)

Posible delito de encubrimiento

Especialistas señalan que ayudar económicamente a una persona prófuga puede configurar el delito de encubrimiento. El Código Penal Federal establece sanciones de tres meses a tres años de prisión y multas para quien “preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito” con conocimiento de los hechos.

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En caso de comprobarse que familiares de Erika María “N” enviaron recursos para facilitar su permanencia fuera de México, las autoridades podrían ampliar la investigación contra posibles colaboradores relacionados con la fuga de la acusada.