México

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Integrantes de “Corazones unidos por nuestros tesoros” localizaron restos humanos en viviendas abandonadas de Ixtlahuacán de los Membrillos

Guardar
Google icon
Los hallazgos fueron posibles gracias a denuncias anónimas y a recorridos realizados por integrantes del colectivo "Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros". (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Los hallazgos fueron posibles gracias a denuncias anónimas y a recorridos realizados por integrantes del colectivo "Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros". (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros” informó que localizó 26 cuerpos enterrados en viviendas abandonadas del fraccionamiento Lomas de la Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, entre el 8 de marzo y el 10 de mayo de 2026.

Los hallazgos fueron posibles gracias a denuncias anónimas recibidas a través de redes sociales y a recorridos realizados por los propios integrantes del colectivo en distintas zonas del fraccionamiento.

PUBLICIDAD

El grupo de búsqueda señaló que el lugar habría sido utilizado por integrantes de la delincuencia organizada como una presunta fosa clandestina, debido a la cantidad de restos humanos encontrados en diferentes inmuebles abandonados de la zona.

Este domingo 10 de mayo, mientras otros colectivos participaron en movilizaciones por el Día de las Madres, integrantes de “Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros” continuaron con labores de rastreo dentro del fraccionamiento ubicado a unos 36 kilómetros del Centro Histórico de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Durante esa jornada, el colectivo informó sobre el hallazgo de osamentas correspondientes a cuatro personas enterradas dentro de una vivienda, además de otro cuerpo localizado en una finca distinta. El resultado de esta jornada de búsqueda fue de cinco osamentas completas halladas en ese complejo habitacional, este 10 de mayo.

A través de sus redes sociales, el colectivo lanzó una crítica contra autoridades locales. (Captura de pantalla: facebook | Corazones Unidos GDL)
A través de sus redes sociales, el colectivo lanzó una crítica contra autoridades locales. (Captura de pantalla: facebook | Corazones Unidos GDL)

Según detalló el grupo buscador, entre 15 y 20 casas abandonadas del fraccionamiento fueron inspeccionadas durante los últimos dos meses, lo que permitió localizar restos humanos, así como prendas de vestir y calzado.

Tras los nuevos hallazgos, el colectivo indicó que los inmuebles serán intervenidos por personal del Ministerio Público y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para continuar con las diligencias correspondientes e iniciar los procesos de identificación.

¿Cuáles son las técnicas que utilizan los colectivos en sus búsquedas?

Integrantes de colectivos de búsqueda en distintos estados del país utilizan herramientas como picos, palas y varillas metálicas durante los rastreos realizados en zonas donde existen indicios sobre posibles entierros clandestinos.

Una de las técnicas más utilizadas consiste en introducir una varilla metálica en la tierra para detectar alteraciones en el subsuelo. De acuerdo con los propios colectivos, cuando la herramienta sale impregnada con cal u olores asociados a descomposición, puede representar un indicio sobre la posible presencia de restos humanos enterrados.

“Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros” pidió a la ciudadanía continuar compartiendo reportes anónimos relacionados con posibles sitios de inhumación clandestina a través de sus redes sociales, donde reciben información sobre lugares sospechosos o viviendas abandonadas.

Temas Relacionados

Fosas clandestinasMadres buscadorasJaliscoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Especialistas coinciden: las personas que comen chile son más felices y con mejor salud

Miles de años han consolidado al picante como un símbolo en la vida diaria mexicana y han revelado cómo puede influir en nuestro estado de ánimo gracias a sustancias muy particulares

Especialistas coinciden: las personas que comen chile son más felices y con mejor salud

¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

El programa, producido por HotSpanish, se consolidó como el fenómeno digital del año

¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

¿Cuánto te paga Banorte por tu centenario de oro y onza de plata este 11 de mayo de 2026?

Varios bancos están en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un valor diferente por compra y venta de monedas

¿Cuánto te paga Banorte por tu centenario de oro y onza de plata este 11 de mayo de 2026?

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Los dos hermanos son los actuales lideres de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa con Los Mayos

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

La conductora repasó sus inicios en la televisión y el éxito de ‘El Mundo del Espectáculo’, programa que permaneció siete años al aire

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

Madres indígenas desplazadas en Guerrero exigen a Sheinbaum seguridad tras ataques de Los Ardillos: “No queremos más palabras vacías”

Tigres, armas y vehículos, los lujos que hallaron en la casa del operador de “El Señor de los Buques”, líder de una célula del Cártel de Noreste

Manuel Farías envía quinta carta a Sheinbaum para solicitar su intervención en caso de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

Por qué Claudia Sheinbaum eligió a Majo Aguilar para cantar en la mañanera sobre Ángela Aguilar

Confunde a Majo Aguilar con Ángela en La Mañanera y Claudia Sheinbaum sale en su defensa

DEPORTES

¡A Europa! Tras fracaso con Cruz Azul, este sería el nuevo equipo de Nicolás Larcamón

¡A Europa! Tras fracaso con Cruz Azul, este sería el nuevo equipo de Nicolás Larcamón

A un mes del Mundial 2026: Guadalajara ofrecerá festivales, música y experiencias únicas

A un mes del Mundial 2026: esta es la fecha oficial para entregar los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara a FIFA

Pumas vs América: los mejores memes que dejó la eliminación de las Águilas de la Liguilla

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles