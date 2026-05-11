Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Los hallazgos fueron posibles gracias a denuncias anónimas y a recorridos realizados por integrantes del colectivo "Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros". (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros” informó que localizó 26 cuerpos enterrados en viviendas abandonadas del fraccionamiento Lomas de la Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, entre el 8 de marzo y el 10 de mayo de 2026.

Los hallazgos fueron posibles gracias a denuncias anónimas recibidas a través de redes sociales y a recorridos realizados por los propios integrantes del colectivo en distintas zonas del fraccionamiento.

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El grupo de búsqueda señaló que el lugar habría sido utilizado por integrantes de la delincuencia organizada como una presunta fosa clandestina, debido a la cantidad de restos humanos encontrados en diferentes inmuebles abandonados de la zona.

Este domingo 10 de mayo, mientras otros colectivos participaron en movilizaciones por el Día de las Madres, integrantes de “Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros” continuaron con labores de rastreo dentro del fraccionamiento ubicado a unos 36 kilómetros del Centro Histórico de Guadalajara.

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Durante esa jornada, el colectivo informó sobre el hallazgo de osamentas correspondientes a cuatro personas enterradas dentro de una vivienda, además de otro cuerpo localizado en una finca distinta. El resultado de esta jornada de búsqueda fue de cinco osamentas completas halladas en ese complejo habitacional, este 10 de mayo.

A través de sus redes sociales, el colectivo lanzó una crítica contra autoridades locales. (Captura de pantalla: facebook | Corazones Unidos GDL)

Según detalló el grupo buscador, entre 15 y 20 casas abandonadas del fraccionamiento fueron inspeccionadas durante los últimos dos meses, lo que permitió localizar restos humanos, así como prendas de vestir y calzado.

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Tras los nuevos hallazgos, el colectivo indicó que los inmuebles serán intervenidos por personal del Ministerio Público y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para continuar con las diligencias correspondientes e iniciar los procesos de identificación.

¿Cuáles son las técnicas que utilizan los colectivos en sus búsquedas?

Integrantes de colectivos de búsqueda en distintos estados del país utilizan herramientas como picos, palas y varillas metálicas durante los rastreos realizados en zonas donde existen indicios sobre posibles entierros clandestinos.

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Una de las técnicas más utilizadas consiste en introducir una varilla metálica en la tierra para detectar alteraciones en el subsuelo. De acuerdo con los propios colectivos, cuando la herramienta sale impregnada con cal u olores asociados a descomposición, puede representar un indicio sobre la posible presencia de restos humanos enterrados.

“Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros” pidió a la ciudadanía continuar compartiendo reportes anónimos relacionados con posibles sitios de inhumación clandestina a través de sus redes sociales, donde reciben información sobre lugares sospechosos o viviendas abandonadas.

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