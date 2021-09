UIF denunció a Cuauhtémoc Blanco por presunto enriquecimiento ilícito

la UIF, de Santiago Nieto, presentó una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco (Foto: Reuters / Cuartoscuro)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos contra el gobernador de dicha entidad, Cuauhtémoc Blanco, por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el señalamiento presentado el 13 de septiembre, Blanco Bravo y un grupo de amigos suyos presuntamente incurrieron en actos ilícitos. De tal modo que el documento oficial fue presentado a la opinión popular por Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos.

“Vengo a presentar denuncia de hechos y/o querella en contra de los servidores públicos Cuauhtémoc Blanco Bravo, Jaime Tamayo Godínez, Edgar Riou Pérez y Jonathan Baltazar Mejía Alegría; y contra quienes resulten responsables de hechos posiblemente constitutivos de delitos”, se lee en la denuncia de la unidad técnica encabezada por Santiago Nieto.

Santiago Nieto y Gertz Manero han realizado numerosas investigaciones contra funcionarios y ex funcionarios mexicanos (Foto: Andrea Murcia / Presidencia de la República Cuartoscuro)

Asimismo, trascendió que la denuncia atiende a un año de investigaciones realizadas entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la detección de una supuesta red de corrupción entre los colaboradores del gobernador por el Partido Encuentro Social (PES).

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador había reconocido, desde el 2020, la existencia de la investigación que sustenta la denuncia, pero respetó la presunción de inocencia del ex delantero de la selección mexicana de fútbol y aseguró que no hay elementos vinculantes.

“Se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera. Hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos, en lo que a nosotros corresponde”, dijo el jefe del ejecutivo federal en junio del año pasado.

Otro dato que trascendió fue que las investigaciones abarcan desde el 2016, cuando Blanco Bravo era presidente municipal de Cuernavaca. Es importante señalar la cercanía de los acusados con el ex jugador del América ya que se encuentran familiares y amigos del ex alcalde. Entre los señalados destacan Ulises Bravo, su medio hermano; Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular; y Jaime Tamayo, amigo cercano del gobernador.

Cuauhtémoc Blanco y el PES han servido de promotores de la 4T (Foto: Twitter / @cuauhtemocb10).

A pesar de que el gobernador no se ha pronunciado sobre esta denuncia, desde que se hizo pública la investigación, Blanco aseguró ser inocente respecto a cualquier presunción de delito en su contra. En contraste, Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, de la UIF y la FGR, respectivamente, han realizado numerosas acusaciones basadas en investigaciones de vanguardia al seguir el flujo de recursos de diversos actores políticos.

Cabe recordar que derivado de las averiguaciones realizadas por la UIF se concretó una denuncia contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN), quien presuntamente tiene nexos con el narco al norte de la república.

Otro caso relevante fue el de Mauricio Toledo, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), quien cuenta con irregularidades patrimoniales, por lo que la UIF inició una investigación que terminó en su desafuero durante la LXIV Legislatura.

Sin embargo, estos dos sospechosos no han rendido cuentas ante la ley por sus acusaciones por diferentes factores. Por un lado, García Cabeza de Vaca cuenta con fuero como gobernador, por lo que el proceso judicial en su contra, a cargo de la fiscalía de Gertz Manero, se vio suspendido. Mientras que, por el otro lado, Toledo se encuentra en el extranjero, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a cargo de Ernestina Godoy, solicitó una ficha roja a la Interpol para la detención del ex legislador.

