Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y actuales lideres de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, podrían encontrarse en un momento clave luego de la cooperación que mantienen sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López con las autoridades de los Estados Unidos tras su arresto.

Luego de que se emitieron al menos once recientes acusaciones en contra de políticos -entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya- e incluso de Nicolás Maduro Moros por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa a través del Cártel de los Soles (este último del que sería líder), los dos cabecillas de Los Chapitos estarían analizando su posible entrega a Estados Unidos, reveló un artículo de Los Angeles Times.

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De acuerdo con el periodista Keegan Melton, dos fuentes familiarizadas con los casos le indicaron que tanto Iván Archivaldo y Jesús Alfredo han mantenido contacto con las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de una entrega negociada.

Una de las fuentes afirmó que las conversaciones entre los hermanos y Estados Unidos tendrían un año de haber iniciado, por lo que se sospechaba que estaban esperando ver el curso de la resolución de los casos de Ovidio y Joaquín Guzmán antes de tomar una decisión.

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Dos hermanos colaboran con EEUU y dos más son buscados

Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

En el caso de Joaquín Guzmán, la espera podría deberse a que fue en diciembre de 2025 cuando aceptó su culpabilidad en los cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante las autoridades estadounidenses. Durante la audiencia se dio a conocer que fue el responsable del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, para entregarlo a ese país.

Tanto “El Mayo” como Joaquín Guzmán fueron arrestados el 25 de julio de 2024, pero es el hijo de “El Chapo” quien mantiene colaboración con los Estados Unidos, así como su hermano Ovidio, quien fue arrestado en enero de 2023 y posteriormente extraditado.

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La entrega de “El Mayo” se habría ejecutado como un intento de Joaquín Guzmán por obtener beneficios en su sentencia y mostrar su disposición para colaborar, aunque las autoridades estadounidenses afirmaron que no recibirá ninguna recompensa.

Desde el año 2023, el Departamento de Estado y Justicia de Estados Unidos ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares para quien ofrezca información que permita la captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

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La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Los lideres de Los Chapitos mantienen una disputa con la facción de Los Mayos (encabezada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de “El Mayo”) desde septiembre de 2024. Esta guerra ha provocado que Sinaloa sea el centro de ataques armados, secuestros, desapariciones y asesinatos.

El proceso contra Ovidio y Joaquín Guzmán López se ha llevado a cabo en medio de aplazamientos. Actualmente, las fechas previstas para la sentencia del primero (conocido como “El Ratón”) es el 27 de julio de 2026, mientras que la siguiente audiencia de Joaquín está prevista para el 2 de junio de 2026.

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