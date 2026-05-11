Tren Ligero El Ajolote CDMX: qué es, dónde pasa y cuánto costó la nueva línea inaugurada por Clara Brugada

Este lunes fue inaugurado oficialmente el Tren Ligero “El Ajolote”, un proyecto de modernización del transporte público que conecta el sur de la capital desde Tasqueña hasta Xochimilco y que forma parte de las obras estratégicas rumbo al Mundial 2026, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El nuevo servicio conserva la ruta tradicional del Tren Ligero de la CDMX, pero ahora opera con una imagen renovada, nuevos convoyes, mejoras en estaciones y un sistema modernizado que busca reducir tiempos de espera y aumentar la capacidad de pasajeros.

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¿Qué es el Tren Ligero El Ajolote?

El llamado Tren Ligero El Ajolote es la versión modernizada del sistema ferroviario que recorre el sur de la capital mexicana. El proyecto incluye la incorporación de 17 nuevos trenes, rehabilitación de estaciones y trabajos de señalización y control ferroviario.

El nombre “El Ajolote” fue elegido como una identidad simbólica para este sistema de transporte, retomando a uno de los animales más representativos de Xochimilco y de la cultura mexicana. Además, los nuevos convoyes muestran diseños inspirados en este anfibio endémico.

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La modernización también busca mejorar la movilidad hacia el ahora llamado Estadio Banorte, sede de partidos del Mundial de Futbol 2026, ya que la línea tiene conexión cercana con la zona del antiguo Estadio Azteca.

¿Dónde pasa “El Ajolote”?

La línea del Tren Ligero El Ajolote corre entre las terminales de Tasqueña y Xochimilco, atravesando alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

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El sistema cuenta con aproximadamente 13 kilómetros de recorrido y un total de 18 estaciones.

Entre las estaciones más importantes destacan:

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Tasqueña

Las Torres

Huipulco

Estadio Azteca

Xomali

La Noria

Francisco Goitia

Xochimilco

Además, en Tasqueña existe conexión con la Línea 2 del Metro, trolebuses y la Terminal Central del Sur, lo que convierte al sistema en uno de los corredores más importantes del sur de la capital.

¿Cuánto costó la modernización del Tren Ligero?

Aunque el Gobierno capitalino no ha detallado públicamente el costo exacto únicamente del proyecto “El Ajolote”, la administración de Clara Brugada informó que la inversión total en obras de modernización del transporte público rumbo al Mundial 2026 asciende a más de 5 mil 183 millones de pesos.

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Parte de esos recursos fueron destinados a la renovación del Tren Ligero, incluyendo la compra de nuevos convoyes y adecuaciones en estaciones e infraestructura ferroviaria.

<a href="" target="_blank" rel="" title="">Rumbo al Mundial 2026</a>

El renovado Tren Ligero El Ajolote será una de las rutas estratégicas para transportar aficionados durante la Copa Mundial de Futbol 2026, ya que conecta directamente con la zona del estadio donde se realizará el partido inaugural.

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Las autoridades capitalinas consideran que esta obra ayudará a disminuir el uso de vehículos particulares, mejorar la movilidad en el sur de la ciudad y ofrecer una alternativa de transporte eléctrico para millones de usuarios.