México

Ajustes del calendario escolar 2026 de la SEP provocan reacciones políticas: piden renuncia de Mario Delgado

Las recientes declaraciones del titular de la SEP han desencadenado respuestas que revelan preocupación por la educación y los derechos de la niñez mexicana

Guardar
Google icon
(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Mientras Mario Delgado Carrillo, titular de Educación Pública, se reúne con los 32 secretarios estatales de la dependencia en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria para definir si las vacaciones de los estudiantes inician el próximo 5 de junio por “el calor y el Mundial 2026″, sus declaraciones han avivado el debate público.

¿Qué dijo Delgado Carrilllo? El secretario defendió su propuesta para modificar el calendario escolar del ciclo 2025-2026, argumentando que, después del 15 de junio y tras la entrega de calificaciones, la participación en las aulas disminuye y el trabajo en las escuelas se vuelve principalmente administrativo. Señaló que en ese periodo “se convierte la escuela en una estancia forzada”.

PUBLICIDAD

Mario Delgaso aseguró que el calendario escolar actual puede llegar a convertirse en una "estancia forzada" para los niños

Enfatizó que “México no cabe en un solo calendario”, destacando la diversidad climática y geográfica del país. Asimismo, reconoció también que cerrar las escuelas recarga el trabajo en las mujeres, pero indicó que es el sistema económico el que obliga a las familias a buscar alternativas para el cuidado de sus hijos, y no es una función que deba cumplir la escuela. Subrayó que las aulas no deben operar solo como espacios de resguardo por conveniencia del mercado laboral.

“¡Mario Delgado debe renunciar ya!“

Ante estas declaraciones, figuras políticas de los tres niveles de poder han reaccionado, tal es el caso de Manuel Añorve Bolaños, senador del PRI, quien desde su cuenta oficial en ‘X’ señaló que Mario Delgado hizo el “ridículo” a nivel nacional: “Es increíble que (...) el responsable de la política educativa de México solo piense en cómo tener más vacaciones”.

PUBLICIDAD

Asimismo, el representante del tricolor defendió a los docentes y padres de familia, pues de acuerdo con él, “quieren echarles la culpa (...) Se están echando la bolita en un proceso totalmente improvisado, desaseado y sin seriedad, donde los únicos que terminan perdiendo son los niños y la educación”, motivos por los cuales exige la renuncia de Delgado Carrillo.

Un hombre con camisa blanca pronuncia un discurso frente a la cámara. El contenido aborda la figura de Mario Delgado y su rol en la política educativa. Se hace un llamado a su dimisión, argumentando afectaciones en la educación y señalando su presunta responsabilidad en decisiones que impactan a estudiantes y padres de familia. Se mencionan disputas sobre el calendario escolar y resultados educativos.

Por su parte, la diputada federal, Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, compartió en sus redes sociales, que prepara la defensa legal para niñas y niños, así como sus familias, ante cualquier acto de la SEP para “quitarles clases y para trasladarle a las familias mexicanas la responsabilidad de educación y cuidados que tienen las autoridades educativas”.

Ballesteros Mancilla dijo que el Mundial 2026, “no es un pretexto, el calor no es pretexto, pónganse a trabajar y cuiden los derechos de las niñas y niños”.

Jorge Romero, presidente del PAN, adelantó que los reajustes al calendario “No van a pasar” y acusó que “es una cortina de humo”, para desviar la atención de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

Mientras tanto, se espera la decisión de la SEP para el acomodo de las clases.

Temas Relacionados

PRIMario Delgadocalendario escolarMundial 2026PANmexico-noticiasPolítica MexicanaMC

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La vitamina D es la responsable de la mayoría de las piedras en los riñones, advierte nefrólogo

La cantidad diaria recomendada de vitamina D va de 400 a 800 UI, pero solo con dosis superiores a 10,000 UI al día se han reportado síntomas de toxicidad como daño renal, fatiga y vómitos, afriman especialistas

La vitamina D es la responsable de la mayoría de las piedras en los riñones, advierte nefrólogo

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Integrantes de una banda dedican corrido a militares en medio de la violencia en Sinaloa: “Culiacán también tiene cosas bonitas”

En entrevista con Infobae México, Christian, acordeonista de Grupo Resguardo, detalló que intentaron agradecer a los elementos las labores de seguridad que realizan todos los días

Integrantes de una banda dedican corrido a militares en medio de la violencia en Sinaloa: “Culiacán también tiene cosas bonitas”

Sheinbaum resalta el legado de Carranza ante fuerzas armadas: “La soberanía no se negocia”

En el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad, Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la vigencia de la doctrina Carranza y el principio de no intervención

Sheinbaum resalta el legado de Carranza ante fuerzas armadas: “La soberanía no se negocia”

“No tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, la respuesta de Ludwika Paleta al podcast donde se habló de rituales satánicos

La actriz habló del tema y lanzó un mensaje contundente frente a las versiones que se viralizaron

“No tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, la respuesta de Ludwika Paleta al podcast donde se habló de rituales satánicos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Integrantes de una banda dedican corrido a militares en medio de la violencia en Sinaloa: “Culiacán también tiene cosas bonitas”

Integrantes de una banda dedican corrido a militares en medio de la violencia en Sinaloa: “Culiacán también tiene cosas bonitas”

Trasladan a Fernando Farías a cárcel federal en Argentina, es acusado de “huachicol fiscal” en México

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

ENTRETENIMIENTO

“No tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, la respuesta de Ludwika Paleta al podcast donde se habló de rituales satánicos

“No tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, la respuesta de Ludwika Paleta al podcast donde se habló de rituales satánicos

BTS en México: la SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos durante la gira “ARIRANG 2026”

Roberto Gómez Fernández aclara si Florinda Meza y Lucía Méndez lo han llevado a tribunales por ‘Sin querer queriendo’

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan tras su divorcio: este es el mensaje que dejó en shock a sus fans

¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

DEPORTES

¡Una joya! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026

¡Una joya! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026

Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

Turco Mohamed arremete contra calendario de la Liga Mx tras eliminación de Toluca

Árbitros del Mundial 2026: quiénes son los designados por la FIFA y cómo fueron seleccionados

Visa electrónica para México: conoce cuáles son los cuatro países que pueden obtenerla este 2026