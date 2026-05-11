Ajustes del calendario escolar 2026 de la SEP provocan reacciones políticas: piden renuncia de Mario Delgado

(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Mientras Mario Delgado Carrillo, titular de Educación Pública, se reúne con los 32 secretarios estatales de la dependencia en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria para definir si las vacaciones de los estudiantes inician el próximo 5 de junio por “el calor y el Mundial 2026″, sus declaraciones han avivado el debate público.

¿Qué dijo Delgado Carrilllo? El secretario defendió su propuesta para modificar el calendario escolar del ciclo 2025-2026, argumentando que, después del 15 de junio y tras la entrega de calificaciones, la participación en las aulas disminuye y el trabajo en las escuelas se vuelve principalmente administrativo. Señaló que en ese periodo “se convierte la escuela en una estancia forzada”.

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Mario Delgaso aseguró que el calendario escolar actual puede llegar a convertirse en una "estancia forzada" para los niños

Enfatizó que “México no cabe en un solo calendario”, destacando la diversidad climática y geográfica del país. Asimismo, reconoció también que cerrar las escuelas recarga el trabajo en las mujeres, pero indicó que es el sistema económico el que obliga a las familias a buscar alternativas para el cuidado de sus hijos, y no es una función que deba cumplir la escuela. Subrayó que las aulas no deben operar solo como espacios de resguardo por conveniencia del mercado laboral.

“¡Mario Delgado debe renunciar ya!“

Ante estas declaraciones, figuras políticas de los tres niveles de poder han reaccionado, tal es el caso de Manuel Añorve Bolaños, senador del PRI, quien desde su cuenta oficial en ‘X’ señaló que Mario Delgado hizo el “ridículo” a nivel nacional: “Es increíble que (...) el responsable de la política educativa de México solo piense en cómo tener más vacaciones”.

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Asimismo, el representante del tricolor defendió a los docentes y padres de familia, pues de acuerdo con él, “quieren echarles la culpa (...) Se están echando la bolita en un proceso totalmente improvisado, desaseado y sin seriedad, donde los únicos que terminan perdiendo son los niños y la educación”, motivos por los cuales exige la renuncia de Delgado Carrillo.

Un hombre con camisa blanca pronuncia un discurso frente a la cámara. El contenido aborda la figura de Mario Delgado y su rol en la política educativa. Se hace un llamado a su dimisión, argumentando afectaciones en la educación y señalando su presunta responsabilidad en decisiones que impactan a estudiantes y padres de familia. Se mencionan disputas sobre el calendario escolar y resultados educativos.

Por su parte, la diputada federal, Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, compartió en sus redes sociales, que prepara la defensa legal para niñas y niños, así como sus familias, ante cualquier acto de la SEP para “quitarles clases y para trasladarle a las familias mexicanas la responsabilidad de educación y cuidados que tienen las autoridades educativas”.

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Ballesteros Mancilla dijo que el Mundial 2026, “no es un pretexto, el calor no es pretexto, pónganse a trabajar y cuiden los derechos de las niñas y niños”.

Jorge Romero, presidente del PAN, adelantó que los reajustes al calendario “No van a pasar” y acusó que “es una cortina de humo”, para desviar la atención de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

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Mientras tanto, se espera la decisión de la SEP para el acomodo de las clases.